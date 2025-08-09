Бабагануш может слегка напоминать нашу баклажанную икру, однако его вкусовая палитра значительно колоритнее. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Shuba.

Как приготовить бабагануш из баклажанов?

  • Время: 50 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 30 миллилитров лимонного сока 30 миллилитров лимонного сока;
– 1 грамм зиры;
– 3 веточки петрушки;
– 2 грамма лукового порошка;
– 4 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– оливковое масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов.
  2. Баклажаны разрежьте вдоль пополам, сделайте несколько проколов вилкой.
  3. Выложите на противень и запекайте около 45 минут, пока мякоть не станет очень нежной.
  4. После запекания дайте овощам немного остыть, снимите кожуру и переложите мякоть в чашу блендера.
  5. Мелко порежьте чеснок и петрушку. Добавьте к баклажанам вместе с приправами и лимонным соком.
  6. Взбейте до кремовой консистенции. Подавайте с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

