Бабагануш может слегка напоминать нашу баклажанную икру, однако его вкусовая палитра значительно колоритнее. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Shuba.

Как приготовить бабагануш из баклажанов?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 30 миллилитров лимонного сока 30 миллилитров лимонного сока;

– 1 грамм зиры;

– 3 веточки петрушки;

– 2 грамма лукового порошка;

– 4 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– оливковое масло по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Баклажаны разрежьте вдоль пополам, сделайте несколько проколов вилкой. Выложите на противень и запекайте около 45 минут, пока мякоть не станет очень нежной. После запекания дайте овощам немного остыть, снимите кожуру и переложите мякоть в чашу блендера. Мелко порежьте чеснок и петрушку. Добавьте к баклажанам вместе с приправами и лимонным соком. Взбейте до кремовой консистенции. Подавайте с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

А также обязательно попробуйте морковно-минутный хумус. Это очень аппетитная закуска, которая уже успела стать хитом.