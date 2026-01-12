Бутерброды со шпротами, которые станут любимыми: секрет в намазке

Бутерброды со шпротами – очень вкусные, поэтому их можно охотно сделать на какой-то праздник, когда домой должны прийти гости. Но чтобы на столе они выглядели непревзойденно и хорошо смаковали, стоит масло заменить более интересной намазкой.

Бутерброды со шпротами можно готовить по-разному, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу кулинарки Лилии. Кроме привычных для нас бутербродов со шпротами и лимоном, можно поэкспериментировать и сделать их еще вкуснее.

Как сделать бутерброды со шпротами?

Ингредиенты:

2 яйца;

2 плавленых сырка;

2 зубчика чеснока;

пучок укропа;

1 столовая ложка майонеза;

шпроты;

солёный огурец;

подсушенный батон.

Способ приготовления

Сначала надо подсушить в духовке батон и пока кусочки для намазки будут остывать, взяться за намазку. В емкость для блендирования надо добавить 2 яйца, 2 плавленых сырка, 2 зубчика чеснока, пучок укропа и столовую ложку майонеза.

Все тщательно взбить и смесь перенести в кулинарный мешочек. Из него на подсушенный хлеб надо волнами выжать намазку, добавить сверху шпроты и 3 кусочка соленого огурца.

Такой вариант бутербродов точно понравится многим, поэтому их без колебаний можно готовить при любой возможности – просто так или к праздничному столу.

Как приготовить паштет из шпрот?

Для приготовления паштета нужны шпроты, плавленые сырки, вареные яйца, соль, перец и кориандр, пишет Cookpad. Если нет блендера – можно воспользоваться элементарной мясорубкой. Банку шпрот, 2 плавленых сырка, 2 вареных яйца надо перебить в блендере и приправить солью, перцем и кориандором.

