Бутерброды со шпротами можно готовить по-разному, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу кулинарки Лилии. Кроме привычных для нас бутербродов со шпротами и лимоном, можно поэкспериментировать и сделать их еще вкуснее.
Как сделать бутерброды со шпротами?
Ингредиенты:
2 яйца;
2 плавленых сырка;
2 зубчика чеснока;
пучок укропа;
1 столовая ложка майонеза;
шпроты;
солёный огурец;
подсушенный батон.
Способ приготовления
Сначала надо подсушить в духовке батон и пока кусочки для намазки будут остывать, взяться за намазку. В емкость для блендирования надо добавить 2 яйца, 2 плавленых сырка, 2 зубчика чеснока, пучок укропа и столовую ложку майонеза.
Все тщательно взбить и смесь перенести в кулинарный мешочек. Из него на подсушенный хлеб надо волнами выжать намазку, добавить сверху шпроты и 3 кусочка соленого огурца.
Такой вариант бутербродов точно понравится многим, поэтому их без колебаний можно готовить при любой возможности – просто так или к праздничному столу.
Как приготовить бутерброды со шпротами: смотрите видео
Как приготовить паштет из шпрот?
Для приготовления паштета нужны шпроты, плавленые сырки, вареные яйца, соль, перец и кориандр, пишет Cookpad. Если нет блендера – можно воспользоваться элементарной мясорубкой. Банку шпрот, 2 плавленых сырка, 2 вареных яйца надо перебить в блендере и приправить солью, перцем и кориандором.
Что еще можно приготовить?
Рулетики со шпротами – еще одна вкусная альтернатива привычным бутербродам.
