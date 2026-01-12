Канапки зі шпротами можна готувати по-різному, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку кулінарки Лілії. Окрім звичних для нас бутербродів зі шпротами й лимоном, можна поекспериментувати й зробити їх ще смачнішими.

Як зробити канапки зі шпротами?

Інгредієнти:

2 яйця;

2 плавлені сирки;

2 зубчика часнику;

пучок кропу;

1 столова ложка майонезу;

шпроти;

солоний огірок;

підсушений батон.

Спосіб приготування

Спочатку треба підсушити у духовці батон й поки шматочки для намазки будуть остигати, взятися за намазку. У ємність для блендерування треба додати 2 яйця, 2 плавлені сирки, 2 зубчики часнику, пучок кропу й столову ложку майонезу.

Все ретельно зблендерувати й суміш перенести в кулінарний мішечок. З нього на підсушений хліб треба хвильками вичавити намазку, додати зверху шпроти й 3 шматочки солоного огірка.

Такий варіант канапок точно сподобається багатьом, тож їх без вагань можна готувати при будь-якій нагоді – просто так чи до святкового столу.

Як приготувати канапки зі шпротами: дивіться відео

Як приготувати паштет зі шпротів?

Для приготування паштету потрібні шпроти, плавлені сирки, варені яйця, сіль, перець і коріандр, пише Cookpad. Якщо немає блендера – можна скористатися елементарною мʼясорубкою. Банку шпротів, 2 плавлені сирки, 2 варених яйця треба перебити в блендері й приправити сіллю, перцем та коріандором.

