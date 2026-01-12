Канапки зі шпротами можна готувати по-різному, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку кулінарки Лілії. Окрім звичних для нас бутербродів зі шпротами й лимоном, можна поекспериментувати й зробити їх ще смачнішими.
Як зробити канапки зі шпротами?
Інгредієнти:
2 яйця;
2 плавлені сирки;
2 зубчика часнику;
пучок кропу;
1 столова ложка майонезу;
шпроти;
солоний огірок;
підсушений батон.
Спосіб приготування
Спочатку треба підсушити у духовці батон й поки шматочки для намазки будуть остигати, взятися за намазку. У ємність для блендерування треба додати 2 яйця, 2 плавлені сирки, 2 зубчики часнику, пучок кропу й столову ложку майонезу.
Все ретельно зблендерувати й суміш перенести в кулінарний мішечок. З нього на підсушений хліб треба хвильками вичавити намазку, додати зверху шпроти й 3 шматочки солоного огірка.
Такий варіант канапок точно сподобається багатьом, тож їх без вагань можна готувати при будь-якій нагоді – просто так чи до святкового столу.
Як приготувати канапки зі шпротами: дивіться відео
Як приготувати паштет зі шпротів?
Для приготування паштету потрібні шпроти, плавлені сирки, варені яйця, сіль, перець і коріандр, пише Cookpad. Якщо немає блендера – можна скористатися елементарною мʼясорубкою. Банку шпротів, 2 плавлені сирки, 2 варених яйця треба перебити в блендері й приправити сіллю, перцем та коріандором.
Що ще можна приготувати?
Рулетики з шпротами – ще одна смачна альтернатива звичним бутербродам.
