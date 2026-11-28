28 ноября, 22:30
Из крабовых палочек – можно приготовить не только салат: нежный праздничный рулет за 25 минут
Крабовые палочки можно использовать не только для приготовления традиционного новогоднего салата. Это еще и доступная основа для праздничных закусок, в частности рулетов, которые не требуют длительной подготовки и сложного оформления.
Для праздничного стола в 2027 году предлагаем приготовить нежный сырный рулет с крабовыми палочками. По вкусу и внешнему виду он немного напоминает суши, но для его приготовления не нужны ни рис, ни листья нори.
Как приготовить закусочный рулет из крабовых палочек и сыра?
- Время: 25 минут
- Порций: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 150 граммов твердого сыра;
– 150 граммов сливочного крем-сыра;
– 50 граммов икры минтая;
– 1 свежий огурец;
– кунжут по вкусу;
– соевый соус, терияки, унаги или шрирача по вкусу.
Как приготовить рулет с крабовыми палочками: смотрите видео
Приготовление:
- Крабовые палочки разберите на тонкие волокна, а твердый сыр натрите на большой терке.
- Свежий огурец помойте и нарежьте длинными тонкими брусочками.
- Противень застелите пергаментом и равномерно распределите крабовые палочки, формируя прямоугольный слой. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 – 12 минут.
- Готовую основу достаньте из духовки, осторожно переверните и снимите пергамент. Дайте ей немного остыть.
- Смажьте основу равномерным слоем сливочного крем-сыра. Сверху выложите икру минтая и распределите по всей поверхности.
- Вдоль одного края выложите нарезанный огурец и аккуратно сверните основу в плотный рулет.
- Нарежьте рулет порционными кусочками, посыпьте кунжутом и полейте выбранным соусом.