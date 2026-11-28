Що приготувати на свята / Колаж 24 Каналу
Крабові палички можна використати не лише для традиційного новорічного салату. Це ще й доступна основа для святкових закусок, зокрема рулетів, які не потребують тривалої підготовки та складного оформлення.
Для святкового столу 2027 року пропонуємо приготувати ніжний сирний рулет із крабовими паличками. На смак і виглядом він трохи нагадує суші, але для його приготування не потрібні ані рис, ані листя норі.
Як приготувати закусочний рулет із крабових паличок і сиру?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 150 грамів твердого сиру;
– 150 грамів вершкового крем-сиру;
– 50 грамів ікри минтая;
– 1 свіжий огірок;
– кунжут до смаку;
– соєвий соус, теріякі, унагі або шрірача до смаку.
Як приготувати рулет з крабовими паличками: дивіться відео
Приготування:
- Крабові палички розберіть на тонкі волокна, а твердий сир натріть на великій тертці.
- Свіжий огірок помийте та наріжте довгими тонкими брусочками.
- Деко застеліть пергаментом і рівномірно розподіліть крабові палички, формуючи прямокутний пласт. Зверху посипте натертим твердим сиром.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 – 12 хвилин.
- Готову основу дістаньте з духовки, обережно переверніть і зніміть пергамент. Дайте їй трохи охолонути.
- Змастіть основу рівномірним шаром вершкового крем-сиру. Зверху викладіть ікру минтая та розподіліть по всій поверхні.
- Уздовж одного краю викладіть нарізаний огірок та акуратно згорніть основу в щільний рулет.
- Наріжте рулет порційними шматочками, посипте кунжутом і полийте обраним соусом.
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