Що приготувати на свята / Колаж 24 Каналу

Крабові палички можна використати не лише для традиційного новорічного салату. Це ще й доступна основа для святкових закусок, зокрема рулетів, які не потребують тривалої підготовки та складного оформлення.

Для святкового столу 2027 року пропонуємо приготувати ніжний сирний рулет із крабовими паличками. На смак і виглядом він трохи нагадує суші, але для його приготування не потрібні ані рис, ані листя норі. Як приготувати закусочний рулет із крабових паличок і сиру? Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6 – 8 Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 150 грамів твердого сиру;

– 150 грамів вершкового крем-сиру;

– 50 грамів ікри минтая;

– 1 свіжий огірок;

– кунжут до смаку;

– соєвий соус, теріякі, унагі або шрірача до смаку. Як приготувати рулет з крабовими паличками: дивіться відео Приготування: Крабові палички розберіть на тонкі волокна, а твердий сир натріть на великій тертці. Свіжий огірок помийте та наріжте довгими тонкими брусочками. Деко застеліть пергаментом і рівномірно розподіліть крабові палички, формуючи прямокутний пласт. Зверху посипте натертим твердим сиром. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 – 12 хвилин. Готову основу дістаньте з духовки, обережно переверніть і зніміть пергамент. Дайте їй трохи охолонути. Змастіть основу рівномірним шаром вершкового крем-сиру. Зверху викладіть ікру минтая та розподіліть по всій поверхні. Уздовж одного краю викладіть нарізаний огірок та акуратно згорніть основу в щільний рулет. Наріжте рулет порційними шматочками, посипте кунжутом і полийте обраним соусом.

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