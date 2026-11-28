Что приготовить на праздники / Коллаж 24 Канала

Крабовые палочки можно использовать не только для приготовления традиционного новогоднего салата. Это еще и доступная основа для праздничных закусок, в частности рулетов, которые не требуют длительной подготовки и сложного оформления.

Для праздничного стола в 2027 году предлагаем приготовить нежный сырный рулет с крабовыми палочками. По вкусу и внешнему виду он немного напоминает суши, но для его приготовления не нужны ни рис, ни листья нори. Как приготовить закусочный рулет из крабовых палочек и сыра? Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6 – 8 Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 150 граммов твердого сыра;

– 150 граммов сливочного крем-сыра;

– 50 граммов икры минтая;

– 1 свежий огурец;

– кунжут по вкусу;

– соевый соус, терияки, унаги или шрирача по вкусу. Как приготовить рулет с крабовыми палочками: смотрите видео Приготовление: Крабовые палочки разберите на тонкие волокна, а твердый сыр натрите на большой терке. Свежий огурец помойте и нарежьте длинными тонкими брусочками. Противень застелите пергаментом и равномерно распределите крабовые палочки, формируя прямоугольный слой. Сверху посыпьте натертым твердым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 – 12 минут. Готовую основу достаньте из духовки, осторожно переверните и снимите пергамент. Дайте ей немного остыть. Смажьте основу равномерным слоем сливочного крем-сыра. Сверху выложите икру минтая и распределите по всей поверхности. Вдоль одного края выложите нарезанный огурец и аккуратно сверните основу в плотный рулет. Нарежьте рулет порционными кусочками, посыпьте кунжутом и полейте выбранным соусом.

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