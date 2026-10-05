Сок будет брызгать с первого надреза: проверенный трюк для сочных и нежных домашних котлет

Даже если готовить котлеты по проверенному годами рецепту, результат иногда разочаровывает: вместо пышных и сочных котлет на тарелке оказываются плотные, суховатые мясные "шайбы". Особенно часто это случается с нежирным мясом – куриным филе, индейкой или постной говядиной, которым просто не хватает собственных жиров для удержания влаги.

Впрочем, вернуть мясу нежность и сохранить всю сочность внутри можно без сложных манипуляций – достаточно добавить в фарш ложку обычной холодной сметаны. Этот секрет используют опытные кулинары, поэтому вам тоже стоит добавить его в свою "копилку" рецептов, советует 24 Канал.

Как приготовить сочные котлеты?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша;

– 1 – 2 столовые ложки густой сметаны;

– 1 луковица;

– 1 яйцо;

– 40 – 50 граммов панировочных сухарей или размоченного хлеба;

– соль и перец по вкусу;

– растительное масло для жарки.

Приготовление: