Сок будет брызгать с первого надреза: проверенный трюк для сочных и нежных домашних котлет
Даже если готовить котлеты по проверенному годами рецепту, результат иногда разочаровывает: вместо пышных и сочных котлет на тарелке оказываются плотные, суховатые мясные "шайбы". Особенно часто это случается с нежирным мясом – куриным филе, индейкой или постной говядиной, которым просто не хватает собственных жиров для удержания влаги.
Впрочем, вернуть мясу нежность и сохранить всю сочность внутри можно без сложных манипуляций – достаточно добавить в фарш ложку обычной холодной сметаны. Этот секрет используют опытные кулинары, поэтому вам тоже стоит добавить его в свою "копилку" рецептов, советует 24 Канал.
Как приготовить сочные котлеты?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 1 – 2 столовые ложки густой сметаны;
– 1 луковица;
– 1 яйцо;
– 40 – 50 граммов панировочных сухарей или размоченного хлеба;
– соль и перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Лук мелко нарежьте ножом, натрите на терке или измельчите блендером до состояния влажного пюре – именно мелкая нарезка дает максимальное количество сока.
- Если используете хлеб, срежьте корочки, замочите мякоть в воде или молоке на несколько минут и хорошо отожмите руками.
- В глубокую миску выложите охлажденный фарш, добавьте подготовленный лук, отжатый хлеб, вбейте яйцо, всыпьте соль и свежемолотый черный перец.
- Добавьте главный секретный ингредиент – 1 – 2 столовые ложки холодной жирной сметаны.
- Тщательно вымешивайте фарш руками в течение нескольких минут, слегка отбивая его о дно миски, чтобы масса стала пластичной и однородной.
- Накройте емкость пленкой и обязательно поставьте в холодильник на 15 – 20 минут – за это время мясные волокна отдохнут и насытятся влагой.
- Смочите руки прохладной водой, сформируйте аккуратные круглые или овальные котлеты одинакового размера.
- Хорошо разогрейте сковороду с маслом.
- Выложите котлеты в горячий жир и жарьте на умеренном огне до появления красивой румяной корочки с обеих сторон.
- Главное правило: никогда не прижимайте котлеты лопаткой к сковороде во время жарки. Такое давление мгновенно выдавливает ценные соки наружу, делая мясо сухим.
- В конце накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и дайте котлетам пропариться еще 3–5 минут.
- Благодаря этой простой технике котлеты остаются мягкими, сочными и нежными даже на следующий день после остывания.