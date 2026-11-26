Для домашней выпечки с вишнями не обязательно замешивать дрожжевое тесто и ждать несколько часов, пока оно поднимется. Даже без яиц можно приготовить нежную и рассыпчатую выпечку с приятной ягодной кислинкой.

Вишневые трубочки из сметанного теста – отличный вариант к чаю или кофе. Для начинки подойдут как свежие, так и замороженные вишни, поэтому этот десерт можно печь в любое время года. Как приготовить трубочки с вишней? Время : 1 час 30 минут + охлаждение теста

: 1 час 30 минут + охлаждение теста Порций: 15 трубочек Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 200 миллилитров сметаны;

– щепотка соли;

– щепотка соды;

– вишни без косточек – для начинки. Приготовление: Холодное сливочное масло натрите на крупной терке непосредственно в муку. Быстро перемешайте масло с мукой, чтобы сохранить рассыпчатую структуру теста. Добавьте щепотку соли и соды. Соду отдельно не гасите. Влейте сметану и осторожно перемешайте ложкой или лопаткой. Руками тесто долго не вымешивайте. Разделите тесто на 5 одинаковых частей и поставьте в холодильник. Охлажденное тесто доставайте по одной части. Каждую часть разделите еще на 3 кусочка. Каждый кусочек тонко раскатайте в продолговатый пласт. Вдоль края выложите вишни без косточек и сверните тесто в трубочку. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 200 градусах до появления выраженной румяной корочки. Ориентируйтесь прежде всего на цвет готовых трубочек.