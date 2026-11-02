Не только сметана: самый вкусный соус к дерунам на основе лука

Оладьи можно подавать по-разному, но густой соус часто делает их гораздо интереснее. Особенно удобно, когда он не стекает с картофельной основы, а хорошо держится сверху и имеет кремообразную консистенцию.

Такой соус можно приготовить всего из трех основных ингредиентов и за несколько минут. Не нужно долго стоять у плиты или искать сложные продукты – достаточно быстро смешать все до однородности. Раньше к дерунам часто подавали сразу несколько гарниров, но густой соус вполне может их заменить, отмечает Przyslij przepis.

Он хорошо сочетается с горячими дерунами и подходит даже тем, кто обычно выбирает сметану или сладкие варианты подачи. Главное преимущество такого дополнения – простота приготовления. Несколько минут, минимум ингредиентов – и обычные оладьи можно подать совсем по-другому.

Как приготовить густой творожный соус с луком к дерунам?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 большая луковица;

– 1/3 стакана сливок 30%;

– 180–200 граммов сливочного плавленого сыра;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1–2 столовые ложки воды;

– соль по вкусу;

– свежемолотый черный перец по вкусу.

Как подать оладьи / Фото pixabay

Приготовление: