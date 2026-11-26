На традиционном украинском столе в Сочельник узвар занимает особое место – наряду с кутей он входит в число главных обрядовых блюд. Хотя состав остального праздничного меню может отличаться в зависимости от региона и семейных традиций, эти два блюда остаются неизменными атрибутами Рождества.

Для приготовления рождественского узвара традиционно использовали фрукты, высушенные еще летом и осенью. Особенно ценными были сушеные груши – они придавали напитку характерный аромат, сладость и насыщенный цвет.

В чем секрет вкусного рождественского узвара?

В отличие от обычного компота, узвар не нужно долго кипятить. Даже само название напитка происходит от слова "узварить", то есть заварить или довести до кипения. Для насыщенного вкуса гораздо важнее время настаивания, а не продолжительность варки, отмечает КулинаХир.

Узвар к Сочельнику удобно приготовить еще накануне. За ночь сухофрукты придадут напитку больше вкуса и аромата. Особенно вкусным узвар получается с копчеными грушами. Они придают легкий дымный привкус, который хорошо сочетается со сладостью сушеных яблок и кислинкой слив.