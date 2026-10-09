Забудьте о жирных брызгах на стенах: как жарить, чтобы плитка оставалась идеально чистой
Часто после жарки приходится тратить немало времени на уборку. Есть несколько лайфхаков, благодаря которым вы сможете навсегда забыть об этой заботе.
Главная причина появления жирных пятен на плите, стенах и столешнице – это обычная вода. Когда капли влаги с мяса, рыбы или овощей попадают на раскаленный жир, они мгновенно закипают, превращаются в пар и буквально выталкивают мелкие горячие брызги наружу. Полностью обуздать этот процесс помогает контроль влажности и несколько простых приемов.
Жарка на пергаментной бумаге
Этот метод идеально спасает нежную рыбу или куриное филе от пригорания, а кухню – от жира. Лист пергамента для выпечки нужно слегка смять в руках, расправить и выстелить им разогретую сковороду.
Продукты выкладывают прямо на бумагу, используя лишь каплю масла или вообще обходясь без него. Бумага сдерживает агрессивное кипение жира, сковорода остается почти чистой, а края пергамента не должны свисать над открытым пламенем газовой конфорки.
Жарка мяса и рыбы без брызг масла / Фото Pixabay
Щепотка соли на разогретую сковороду
Еще один популярный прием – всыпать щепотку мелкой поваренной соли непосредственно в масло перед выкладыванием продуктов. Кристаллы соли поглощают микрокапли влаги, делая нагрев более плавным.
Но этот прием работает только в сочетании с основным правилом: перед жаркой куски мяса или рыбы обязательно нужно тщательно промокнуть бумажным полотенцем, ведь с большим количеством воды соль не справится.
Смесь растительного масла и сливочного масла
Добавление небольшого кусочка сливочного масла в растительное масло обеспечивает красивую румяную корочку и нежный аромат, а также помогает лучше распределить температуру по поверхности дна. Важно не разогревать сковороду до дыма, поскольку сливочное масло содержит натуральную сыворотку и на слишком сильном огне начнет пениться. Умеренный нагрев в сочетании с сухими продуктами обеспечивает стабильное, спокойное жаркое без неожиданностей.