Головна причина жирних плям на плиті, стінах і стільниці – це звичайна вода. Коли краплі вологи з м'яса, риби чи овочів торкаються розпеченого жиру, вони миттєво закипають, перетворюються на пару й буквально виштовхують дрібні гарячі бризки назовні. Повністю приборкати цей процес допомагає контроль вологи та кілька простих прийомів.

Смаження на пергаментному папері

Цей метод ідеально рятує ніжну рибу або куряче філе від пригорання, а кухню – від жиру. Аркуш пергаменту для випічки треба злегка зім'яти в руках, розправити та вистелити ним розігріту сковороду.

Продукти викладають прямо на папір, використовуючи лише краплю олії або взагалі обходячись без неї. Папір стримує агресивне кипіння жиру, сковорідка залишається майже чистою, а краї пергаменту не повинні звисати над відкритим вогнем газової конфорки.

Смажимо мʼясо і рибо без бризків олії / Фото Pixabay

Дрібка солі на розігріту сковороду

Ще одна популярна хитрість – всипати щіпку дрібної кухонної солі безпосередньо в олію перед викладанням продуктів. Кристали солі абсорбують мікрокраплі вологи, роблячи нагрівання спокійнішим.

Але цей прийом працює лише в парі з базовим правилом: перед смаженням шматки м'яса чи риби обов'язково треба ретельно промокнути паперовим рушником, адже з великою кількістю води сіль не впорається.

Суміш рослинної олії та вершкового масла

Додавання невеликого шматочка вершкового масла до олії забезпечує гарну рум'яну скоринку та м'який аромат, а також допомагає краще розподілити температуру на поверхні дна. Важливо не розжарювати сковороду до диму, оскільки вершкове масло містить природну сироватку й на занадто сильному вогні почне пінитися. Помірний нагрів у комбінації із сухими продуктами дає стабільне, тихе смаження без сюрпризів.