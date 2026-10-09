Главная причина появления жирных пятен на плите, стенах и столешнице – это обычная вода. Когда капли влаги с мяса, рыбы или овощей попадают на раскаленный жир, они мгновенно закипают, превращаются в пар и буквально выталкивают мелкие горячие брызги наружу. Полностью обуздать этот процесс помогает контроль влажности и несколько простых приемов.

Жарка на пергаментной бумаге

Этот метод идеально спасает нежную рыбу или куриное филе от пригорания, а кухню – от жира. Лист пергамента для выпечки нужно слегка смять в руках, расправить и выстелить им разогретую сковороду.

Продукты выкладывают прямо на бумагу, используя лишь каплю масла или вообще обходясь без него. Бумага сдерживает агрессивное кипение жира, сковорода остается почти чистой, а края пергамента не должны свисать над открытым пламенем газовой конфорки.

Жарка мяса и рыбы без брызг масла / Фото Pixabay

Щепотка соли на разогретую сковороду

Еще один популярный прием – всыпать щепотку мелкой поваренной соли непосредственно в масло перед выкладыванием продуктов. Кристаллы соли поглощают микрокапли влаги, делая нагрев более плавным.

Но этот прием работает только в сочетании с основным правилом: перед жаркой куски мяса или рыбы обязательно нужно тщательно промокнуть бумажным полотенцем, ведь с большим количеством воды соль не справится.

Смесь растительного масла и сливочного масла

Добавление небольшого кусочка сливочного масла в растительное масло обеспечивает красивую румяную корочку и нежный аромат, а также помогает лучше распределить температуру по поверхности дна. Важно не разогревать сковороду до дыма, поскольку сливочное масло содержит натуральную сыворотку и на слишком сильном огне начнет пениться. Умеренный нагрев в сочетании с сухими продуктами обеспечивает стабильное, спокойное жаркое без неожиданностей.