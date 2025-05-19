Плющеная или быстрого приготовления: как отличить полезную овсянку от вредной

Часто люди считают, что овсянка – это хлопья, но на самом деле один из видов круп. Тогда как привычные хлопья из овсянки – геркулес.

Поэтому возникает вопрос: в чем разница и какой сорт полезнее. На это дает ответ 24 Канал.

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Овсяная цельнозерновая крупа (овсянка)

Шлифованная крупа признана наиболее полноценной и необработанной формой овса. Этот продукт состоит из зерен овса без внешней оболочки, предлагая потребителям чистый и питательный вариант. Их можно дополнительно измельчить на меньшие кусочки для облегчения приготовления.

Однако, цельнозерновые овсяные хлопья известны своим длительным временем приготовления, что побуждает многих выбирать овсяным хлопьям, измельченную или порезанную на меньшие сегменты крупу.

Плющеная овсянка

Этот вид овсяных хлопьев проходит уникальный процесс плющения. После удаления овсяной оболочки хлопья подвергаются обработке паром и прессованию. В результате, этот метод позволяет получить овсянку с более мягкой текстурой и значительно сократить время приготовления.



Какой вид овсянки полезнее / Фото Unsplash

Овсяные хлопья быстрого приготовления (геркулес)

Этот сорт наиболее обработанный из всех возможных. Известна своей тонко нарезанной формой, эта овсянка готовится быстрее, чем другие виды. Однако, быстрое приготовление может привести к кашеобразной текстуре.

В то же время 3 основных вида овсянки имеют схожий питательный состав. Не было обнаружено ни одного вида овса, который был бы значительно полезнее других, несмотря на различия в обработке. Однако стоит отметить, что овсяные хлопья быстрого приготовления часто содержат соль и сахар, что может повлиять на их общую полезность для здоровья.

Сколько варить овсянку

Овсяную цельнозерновую крупу нужно варить 20 – 30 минут.

нужно варить 20 – 30 минут. Плющеную овсянку стоит варить 5 минут, а после этого выключить и дать постоять 2 – 3 минуты.

стоит варить 5 минут, а после этого выключить и дать постоять 2 – 3 минуты. Овсяные хлопья быстрого приготовления варят 1 минуту. После варки тоже дать постоять 2 – 3 минуты под крышкой.

А вы знаете: эта хитрость поможет приготовить драники быстрее.