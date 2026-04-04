Не только паска и крашанки: рецепты и идеи традиционных блюд на Пасху

Традиционно пасхальный стол должен быть щедрым и разнообразным. С солеными блюдами, сладкой выпечкой и всем тем, что создает ощущение настоящего праздника.

В то же время среди всего этого изобилия всегда есть несколько главных символов, без которых трудно представить Пасху. Прежде всего речь идет о пасхальных яйцах, кулич и мясных блюдах.

Что приготовить на Пасху?

Особое место, конечно, принадлежит куличу. Именно она становится главным украшением праздничного стола и чаще всего первой привлекает внимание. Пышная, высокая, со сладкой глазурью, она давно стала не просто выпечкой, а важной частью пасхальной традиции. Недаром считают, что чем богаче и наряднее праздничный хлеб, тем торжественнее выглядит весь стол.

Главное блюдо пасхального стола / Фото "Хозяйка"

Не менее важны и крашеные яйца. Именно с них во многих семьях начинается пасхальное угощение. Также их стоит фаршировать или подать с хреном.

Отдельную роль на пасхальном столе играют мясные блюда. Чаще всего речь идет именно о домашней колбасе. Готовят ее по-разному – из свинины, курятины или индейки. Также обязательно следует испечь ветчину, шпондер или буженину. Впрочем, пасхальное меню этим не ограничивается. К основным блюдам вполне уместно добавить салаты, различные закуски, горячие блюда и конечно холодец.

Как испечь пасху по рецепту от Дарьи Цвек?

Время : 3 часа 30 минут

: 3 часа 30 минут Порции: 4 кулича на формы 11 сантиметров

Ингредиенты для опары:

– 200 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки сахара от общего количества;

– 3 столовые ложки муки от общего количества;

– 35 граммов живых дрожжей.

Для теста:

– 5 желтков;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1/4 стакана соли;

– цедра 1 апельсина;

– 100 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 100 – 120 граммов сухофруктов + 1 столовая ложка муки. Дополнительно:

– алкоголь и апельсиновый сок для замачивания сухофруктов.

Приготовление:

Сухофрукты промойте, залейте алкоголем с соком и оставьте на 1 – 2 часа. Перед тем как добавлять их в тесто, хорошо просушите и обсыпьте ложкой муки. Для опары в теплое молоко добавьте сахар, муку и дрожжи, все перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 – 20 минут. Для теста к желткам добавьте остальной сахар, ванильный сахар, соль и апельсиновую цедру, после чего разотрите все венчиком до однородной массы. Затем вернитесь к опаре, добавьте к ней растертые желтки и начинайте частями всыпать просеянную муку, замешивая немного липкое тесто. Далее введите мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать не менее 20 минут, пока тесто не станет эластичным. В конце добавьте сухофрукты и еще примерно 5 минут вымешивайте тесто до гладкости. Готовое тесто переложите в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1 – 2 часа.

Как сделать свеклу с хреном?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 килограмм свеклы;

– 2 чайные ложки соли;

– 4 столовые ложки 9% уксуса;

– 150 грамма хрена.

Приготовление:

Свеклу хорошо моем, выпекаем в духовке (в фольге) или варим до готовности. Даем ей остыть, снимаем кожуру и мелко натираем. Корень хрена тоже чистим и мелко натираем. Смешиваем все ингредиенты, по желанию можно добавить больше хрена.

Чем особенным можно фаршировать яйца?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 6 отварных яиц;

– 6 желтков;

– 70 граммов копченого лосося;

– 2 столовые ложки сливочного крем-сыра;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– приправа к рыбе по вкусу;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки муки;

– 1/2 стакана панировки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Отваренные и очищенные яйца аккуратно разрежьте пополам, чтобы получились ровные "лодочки" и белок остался целым. Осторожно достаньте желтки. В чашу блендера выложите желтки, копченый лосось, сливочный крем-сыр, майонез, дижонскую горчицу и приправу к рыбе, после чего взбейте все до однородной пасты. Для панировки подготовьте три мисочки: в одной взбейте яйцо, во вторую всыпьте муку, а в третью выложите панировку. Половинки яиц сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а тогда обваляйте в панировке. Жарьте их в разогретом масле на среднем огне до золотисто-коричневой корочки с обеих сторон. После этого выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Охлажденные половинки начините лососевой пастой и украсьте по желанию.

Какую колбасу испечь на Пасху?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиного мяса из бедра;

– 500 граммов свежего сала;

– 10 зубчиков чеснока;

– 1 грамм розмарина или кориандра;

– 200 миллилитров воды;

– 15 граммов соли;

– перец по вкусу;

– 30 – 40 граммов зерен горчицы;

– 1,7 метра оболочки.

#рецепт #великдень #паска #пасха #смачно #рецептиукраїнською #fyp ♬ оригінальний звук - Klavdia Petrivna @kate.nora.blog А ви любите домашню ковбасу? Впевнена, що більшість залюбки поласує шматочком. Але чи любите ви її готувати? От я - ні, до того ж я була абсолютно впевнена, що ніколи в житті її не готуватиму. Але всесвіт розсудив інакше. І маю вам сказати, що результат мене неабияк порадував, а деякими секретами тепер можу сміливо поділитися з вами. До того ж готувати геть не складно,якщо не робити гіантську порцію, як завжди робимо ми? Тому рецепт даю на 2 кг м’яса, в середньому це 2 великих кільця ковбаски. • для приготування раджу обирати лопатку • натуральну оболонку можна купити у супермаркетах • можна купити свинячі черева на базарі і потім підготувати самим • не перепікайте, навіть якщо вам здається, що ковбаска не надто рум’яна, м’ясо вийде сухим. Вам знадобиться: • 2 кг свинячої лопатки • 200 г сала • 1 невелика головка часнику • 1 ч.л чорного меленого перцю • сіль за смаком М’ясо поріжте невеличкими шматочками близько 1,5-2 см, сало ще дрібніше, тоненькими пластинами товщиною 5 мм. Складіть м’ясо з салом у миску, посоліть і поперчіть, вичавіть черед прес часник, ретельно перемішайте, щоб рівномірно розподілити спеції і сало. Встановіть у м’ясорубку насадку-трубочку для ковбаси. Надіньте оболонку на трубочку і починайте начиняти ковбасу м’ясною начинкою . Коли начинка починає з’являтися в оболонці, зав’яжіть край ниткою і продовжуйте наповнювати оболонку доки вона не закінчиться (не трамбуйте надто цільно, щоб кишечка не лопнула, другий край теж зав’яжіть ниткою. Готову ковбасу зверніть кільцями і викладайте на друшляк, зробіть проколи голкою (як на відео) і залиште на 1 годину. Викладіть на змазане олією деко і запікайте при 150 градусах протягом 1 години. Не перетримуйте, ковбаса має бути не сіруватою, а трохи рум’яною (тоді шкірка стане тонесенькою і хрусткою), але не пересушіть. #домашняковбаса

Приготовление:

Свинину из бедра нарежьте небольшими кусками, срезая с нее сало и прожилки. Отдельно нарежьте свежее сало небольшими кусочками. Затем пропустите через мясорубку сало, срезанные с мяса части и чеснок, а готовую массу добавьте к основному нарезанному мясу. Туда же всыпьте соль, молотый перец, зерна горчицы и добавьте кориандр или розмарин. Все тщательно перемешайте. После этого влейте холодную воду, еще раз хорошо вымешайте массу и тщательно отбейте. Оставьте фарш промариноваться минимум на 30 минут. Далее возьмите свиную оболочку и наденьте ее на колбасную насадку мясорубки. Начиняйте колбасу, но не слишком плотно, после чего сверните ее. Выложите заготовку на противень, влейте туда 200 миллилитров воды, а саму колбасу проколите иглой, чтобы она не лопнула во время запекания. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов. Затем слейте воду, осторожно переверните колбасу и готовьте еще 20 – 30 минут, пока она хорошо не подрумянится.

