Не только паска и крашанки: рецепты и идеи традиционных блюд на Пасху
- Пасхальный стол традиционно включает пасху, крашеные яйца и мясные блюда, такие как домашняя колбаса.
- В статье предоставляются рецепты приготовления паски, свеклы с хреном, фаршированных яиц и домашней колбасы.
Традиционно пасхальный стол должен быть щедрым и разнообразным. С солеными блюдами, сладкой выпечкой и всем тем, что создает ощущение настоящего праздника.
В то же время среди всего этого изобилия всегда есть несколько главных символов, без которых трудно представить Пасху. Прежде всего речь идет о пасхальных яйцах, кулич и мясных блюдах.
Что приготовить на Пасху?
Особое место, конечно, принадлежит куличу. Именно она становится главным украшением праздничного стола и чаще всего первой привлекает внимание. Пышная, высокая, со сладкой глазурью, она давно стала не просто выпечкой, а важной частью пасхальной традиции. Недаром считают, что чем богаче и наряднее праздничный хлеб, тем торжественнее выглядит весь стол.
Главное блюдо пасхального стола / Фото "Хозяйка"
Не менее важны и крашеные яйца. Именно с них во многих семьях начинается пасхальное угощение. Также их стоит фаршировать или подать с хреном.
Отдельную роль на пасхальном столе играют мясные блюда. Чаще всего речь идет именно о домашней колбасе. Готовят ее по-разному – из свинины, курятины или индейки. Также обязательно следует испечь ветчину, шпондер или буженину. Впрочем, пасхальное меню этим не ограничивается. К основным блюдам вполне уместно добавить салаты, различные закуски, горячие блюда и конечно холодец.
Как испечь пасху по рецепту от Дарьи Цвек?
- Время: 3 часа 30 минут
- Порции: 4 кулича на формы 11 сантиметров
Ингредиенты для опары:
– 200 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки сахара от общего количества;
– 3 столовые ложки муки от общего количества;
– 35 граммов живых дрожжей.
Для теста:
– 5 желтков;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1/4 стакана соли;
– цедра 1 апельсина;
– 100 граммов сливочного масла;
– 500 граммов муки;
– 100 – 120 граммов сухофруктов + 1 столовая ложка муки. Дополнительно:
– алкоголь и апельсиновый сок для замачивания сухофруктов.
Как испечь эту пасху: смотрите видео
Приготовление:
- Сухофрукты промойте, залейте алкоголем с соком и оставьте на 1 – 2 часа. Перед тем как добавлять их в тесто, хорошо просушите и обсыпьте ложкой муки.
- Для опары в теплое молоко добавьте сахар, муку и дрожжи, все перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 – 20 минут.
- Для теста к желткам добавьте остальной сахар, ванильный сахар, соль и апельсиновую цедру, после чего разотрите все венчиком до однородной массы.
- Затем вернитесь к опаре, добавьте к ней растертые желтки и начинайте частями всыпать просеянную муку, замешивая немного липкое тесто.
- Далее введите мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать не менее 20 минут, пока тесто не станет эластичным.
- В конце добавьте сухофрукты и еще примерно 5 минут вымешивайте тесто до гладкости.
- Готовое тесто переложите в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1 – 2 часа.
Как сделать свеклу с хреном?
- Время: 20 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 килограмм свеклы;
– 2 чайные ложки соли;
– 4 столовые ложки 9% уксуса;
– 150 грамма хрена.
Приготовление:
- Свеклу хорошо моем, выпекаем в духовке (в фольге) или варим до готовности.
- Даем ей остыть, снимаем кожуру и мелко натираем.
- Корень хрена тоже чистим и мелко натираем.
- Смешиваем все ингредиенты, по желанию можно добавить больше хрена.
Чем особенным можно фаршировать яйца?
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 6 отварных яиц;
– 6 желтков;
– 70 граммов копченого лосося;
– 2 столовые ложки сливочного крем-сыра;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– приправа к рыбе по вкусу;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки муки;
– 1/2 стакана панировки;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Отваренные и очищенные яйца аккуратно разрежьте пополам, чтобы получились ровные "лодочки" и белок остался целым. Осторожно достаньте желтки.
- В чашу блендера выложите желтки, копченый лосось, сливочный крем-сыр, майонез, дижонскую горчицу и приправу к рыбе, после чего взбейте все до однородной пасты.
- Для панировки подготовьте три мисочки: в одной взбейте яйцо, во вторую всыпьте муку, а в третью выложите панировку.
- Половинки яиц сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а тогда обваляйте в панировке.
- Жарьте их в разогретом масле на среднем огне до золотисто-коричневой корочки с обеих сторон.
- После этого выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Охлажденные половинки начините лососевой пастой и украсьте по желанию.
Какую колбасу испечь на Пасху?
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свиного мяса из бедра;
– 500 граммов свежего сала;
– 10 зубчиков чеснока;
– 1 грамм розмарина или кориандра;
– 200 миллилитров воды;
– 15 граммов соли;
– перец по вкусу;
– 30 – 40 граммов зерен горчицы;
– 1,7 метра оболочки.
Как приготовить колбасу: посмотрите видео
Приготовление:
- Свинину из бедра нарежьте небольшими кусками, срезая с нее сало и прожилки.
- Отдельно нарежьте свежее сало небольшими кусочками. Затем пропустите через мясорубку сало, срезанные с мяса части и чеснок, а готовую массу добавьте к основному нарезанному мясу.
- Туда же всыпьте соль, молотый перец, зерна горчицы и добавьте кориандр или розмарин. Все тщательно перемешайте.
- После этого влейте холодную воду, еще раз хорошо вымешайте массу и тщательно отбейте.
- Оставьте фарш промариноваться минимум на 30 минут. Далее возьмите свиную оболочку и наденьте ее на колбасную насадку мясорубки.
- Начиняйте колбасу, но не слишком плотно, после чего сверните ее.
- Выложите заготовку на противень, влейте туда 200 миллилитров воды, а саму колбасу проколите иглой, чтобы она не лопнула во время запекания.
- Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов.
- Затем слейте воду, осторожно переверните колбасу и готовьте еще 20 – 30 минут, пока она хорошо не подрумянится.
