Сохраните, чтобы никогда не делать этой ошибки: какие ингредиенты нельзя класть в холодец

Холодец – это блюдо не только на праздники, им можно полакомиться когда захочется. Но есть ингредиенты, которые называют его врагами.

Успех блюда зависит не только от мастерства хозяйки, но и от правильного подбора ингредиентов. Каких ошибок следует избегать во время приготовления холодца – рассказывает 24 Канал.

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Какие ингредиенты не стоит класть в холодец

Начнем с главного: избегать стоит жирного мяса во время варки бульона для холодца. Избыточное количество жира сделает жидкость мутной, а после застывания сверху образуется толстый слой жира, что негативно повлияет как на внешний вид, так и на текстуру. Чтобы получить прозрачный и приятный на вкус холодец, лучше сочетать несколько видов мяса – например, говядину, свинину и часть курицы.

Еще один совет – не добавляйте в бульон укроп. Несмотря на популярность этой зелени, в студене она абсолютно неуместна. Такая добавка не только придает блюду горечи, но и портит его аромат. К тому же бульон может приобрести неприятный зеленоватый оттенок, что точно не украсит холодец на праздничном столе.

Сплошное наслаждение / Фото Freepik

Следует также соблюдать умеренность в использовании специй. Основная цель приправ – подчеркнуть, а не затмить естественный вкус мяса. Слишком много чеснока, лаврового листа или черного перца могут сделать блюдо слишком резким. Используйте специи разумно и дозировано.

И наконец, откажитесь от идеи добавлять желатин. Настоящий холодец держит форму благодаря естественному коллагену из мясных костей. Добавление желатина лишает блюдо его аутентичности и превращает его в нечто похожее на десерт.

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