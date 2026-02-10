Десерт из молока и еще двух ингредиентов: отличное дополнение к столу на Масленицу

Рецепт запеченного молока довольно старый, а значит – проверенный. Оно быстро готовится и всегда нравится даже привередливым ценителям сладкого.

Когда хочется чего-то шедеврально простого и изящного, опытные хозяйки возвращаются к запеченному молоку. Не надо затрат и усилий – шедевры создаются мастерством, сообщает Тикток Smachna Dopomoha.

Как приготовить запеченное молоко?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 желтка яичные;

– 50 граммов крахмала;

– 400 миллилитров молока;

– подсластитель – по вкусу.

Приготовление:

В миску переложите желтки, добавьте крахмал, подсластитель и молоко, после чего тщательно размешайте венчиком до полной однородности, чтобы не осталось комочков. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до состояния густого заварного крема – это займет примерно 5 минут активного помешивания. Готовую массу переложите в форму, накройте пищевой пленкой в контакт и поставьте в холодильник примерно на 3 часа до полного застывания. Охлажденную массу выньте из формы и нарежьте порционными кусочками – квадратами или прямоугольниками, или же сразу готовьте десерт в порционных формочках. Выложите кусочки в чашу аэрогриля, застеленную пергаментом, сверху смажьте желтком и запекайте при температуре 160 градусов в течение 15 минут до легкой румяной корочки.

Как проверить настоящее ли молоко?

На упаковке должно быть четко написано "молоко". Если видите формулировки вроде "молочный напиток" или "молокосодержащий продукт" – это уже не молоко, пишет Милко.

Далее – состав. У качественного молока он короткий. Фактически – только молоко. Максимум допускается витамин D или стандартные отметки о пастеризации. Любые стабилизаторы, ароматизаторы или загустители – лишние.

Обратите внимание на срок хранения. Пастеризованное молоко хранится несколько дней, ультрапастеризованное – несколько месяцев. Это не значит, что долгий срок автоматически плохой, но "свежее" молоко не может жить полгода без обработки.

Уже дома проверить молоко еще проще. Поставьте его в холодильник на несколько часов. У натурального продукта сверху появляется тонкий слой сливок – это нормальная реакция жира.

