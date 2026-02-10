Укр Рус
10 февраля, 08:33
Десерт из молока и еще двух ингредиентов: отличное дополнение к столу на Масленицу

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Запеченное молоко готовится из яичных желтков, крахмала и молока.
  • Качественное молоко должно иметь простой состав, без стабилизаторов, с коротким сроком хранения, и при охлаждении образовывать слой сливок.

Рецепт запеченного молока довольно старый, а значит – проверенный. Оно быстро готовится и всегда нравится даже привередливым ценителям сладкого.

Когда хочется чего-то шедеврально простого и изящного, опытные хозяйки возвращаются к запеченному молоку. Не надо затрат и усилий – шедевры создаются мастерством, сообщает Тикток Smachna Dopomoha. 

Как приготовить запеченное молоко?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 2 желтка яичные; 
– 50 граммов крахмала; 
– 400 миллилитров молока; 
– подсластитель – по вкусу.

Приготовление:

  1. В миску переложите желтки, добавьте крахмал, подсластитель и молоко, после чего тщательно размешайте венчиком до полной однородности, чтобы не осталось комочков.
  2. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь.
  3. Постоянно помешивая, доведите массу до состояния густого заварного крема – это займет примерно 5 минут активного помешивания.
  4. Готовую массу переложите в форму, накройте пищевой пленкой в контакт и поставьте в холодильник примерно на 3 часа до полного застывания.
  5. Охлажденную массу выньте из формы и нарежьте порционными кусочками – квадратами или прямоугольниками, или же сразу готовьте десерт в порционных формочках.
  6. Выложите кусочки в чашу аэрогриля, застеленную пергаментом, сверху смажьте желтком и запекайте при температуре 160 градусов в течение 15 минут до легкой румяной корочки.

Как проверить настоящее ли молоко?

На упаковке должно быть четко написано "молоко". Если видите формулировки вроде "молочный напиток" или "молокосодержащий продукт" – это уже не молоко, пишет Милко.

Далее – состав. У качественного молока он короткий. Фактически – только молоко. Максимум допускается витамин D или стандартные отметки о пастеризации. Любые стабилизаторы, ароматизаторы или загустители – лишние.

Обратите внимание на срок хранения. Пастеризованное молоко хранится несколько дней, ультрапастеризованное – несколько месяцев. Это не значит, что долгий срок автоматически плохой, но "свежее" молоко не может жить полгода без обработки.

Уже дома проверить молоко еще проще. Поставьте его в холодильник на несколько часов. У натурального продукта сверху появляется тонкий слой сливок – это нормальная реакция жира.

