Такая жарка делает драники несъедобными: какую ошибку часто делают все
- Драники следует жарить на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны, чтобы избежать пережаривания снаружи и сырости внутри.
- Если драники остаются сырыми внутри, рекомендуется сделать их тоньше.
Деруны – это блюдо, которое часто оказывается на столах украинцев. Именно поэтому очень важно знать, как всегда получать идеальный результат.
Жарка – это финальный этап приготовления драников, ошибка во время которого сведет на нет все усилия. Чего важно избегать – рассказывает "Любимовская кухня".
На каком огне правильно жарить драники?
Хрустящая корочка – это то, за что все так любят деруны. Однако в погоне за ней их часто жарят на большом огне. В результате снаружи они получаются пережаренными, а внутри – сырыми.
Идеальный результат
Драники нужно жарить только на среднем огне, по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Если вы переживаете, что они не прожарятся, то просто сделайте картофельные блины тоньше.
Как приготовить деруны?
Главный секрет знаем – давайте готовить. Легче всего это будет сделать по простому рецепту портала Pysznosci.
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 1 – 2 яйца;
– 3 – 4 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка сливок для кремовости;
– соль и перец по вкусу;
– лук (по желанию);
– масло для жарки.
Приготовление:
- Очистите картофель и натрите его на мелкой терке или измельчите с помощью кухонного комбайна.
- Оставьте массу на 5 минут, не перемешивая, после чего осторожно слейте жидкость, что отделилась.
- Добавьте к картофелю яйцо, муку, измельченный лук и, по желанию, немного сливок для более нежной консистенции.
- Тщательно вымешайте тесто, приправив его солью и молотым перцем.
- На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте небольшие порции массы, формируя тонкие блины, и жарьте их до появления аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовое блюдо на несколько минут переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира перед подачей.
Какой секрет о драниках стоит знать?
Если вы хотите получить действительно невероятный результат, то можно отказаться от использования яиц. Лучше сработает кукурузная мука – так текстура получится более нежной.
А еще стоит правильно выбирать картофель. Он должен быть крахмалистым, чтобы не впитывал масло и обеспечил тот самый хруст.