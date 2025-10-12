Блэкауты будут не страшны: "кулинарная" подготовка к отключению света от писателя
- Всеволод Полищук, исследователь кулинарного наследия и ресторатор, дал советы по подготовке к отключениям света.
- Позаботьтесь о вкусных запасах, чтобы блэкауты не застали вас врасплох.
Исследователь кулинарного наследия, ресторатор и писатель Всеволод Полищук поделился советами, которые помогут пережить длительные отключения света. Позаботьтесь о запасах, чтобы никогда не оставаться голодными.
Украинская энергетика – одна из главных целей россиян, поэтому важно позаботиться о том, чтобы в вашем холодильнике никогда не было пусто. 24 Канал предлагает воспользоваться советами исследователя украинской кухни, ресторатора и писателя Всеволода Полищука, которыми он поделился на своей странице в фейсбуке.
Как "кулинарно" подготовиться к блэкаутам?
- Научитесь квасить капусту. Она богата витаминами и клетчаткой, а еще очень легкая в приготовлении.
- Сделайте запасы сушеницы: грушки, чернослив, курага, также всегда уместными будут вяленые помидоры.
- Имейте под рукой консервы. Это могут быть кабачковая икра, сардина, тунец, мясные паштеты, каши с мясом.
- Сыры в морозилке: брынзу можно затрамбовать в банку, так она может храниться несколько недель даже без холодильника.
- Кускус и овсянку тоже хорошо иметь, ведь их нужно только залить кипятком. Яйца тоже долго стоят без холодильника и всегда пригодятся.
- Пакуйте продукты в контейнеры и наклеивайте наклейки, чтобы ничего не портилось.
Квашеная капуста – полезно и вкусно / Фото Pixabay
Давайте подготовим запасы квашеной капусты по рецепту портала Cookpad.
Как сделать квашеную капусту?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм уже нарезанной капусты;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– пол столовой ложки сахара;
– 1 морковь.
Приготовление:
- Нашинковать капусту удобной для вас толщиной.
- Морковь натрите на терке.
- Переложите овощи в глубокую миску, хорошо перемешайте и слегка перемните руками, чтобы капуста пустила сок.
- В чистой холодной воде растворите соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов.
- Переложите подготовленную капусту с морковью в большую емкость для квашения. Залейте рассолом так, чтобы овощи были полностью покрыты.
- Накройте сверху тарелкой или крышкой и поставьте гнет. Оставьте капусту в теплом месте на трое суток для естественного брожения.
- По истечении этого времени уберите емкость в холодильник или прохладное место для хранения.
Приятного аппетита!
Что еще может пригодиться при отсутствии света?
Хорошим решением будет запастись простыми намазками из 90-х.
Они требуют только простых ингредиентов и помогут всегда оставаться сытыми.