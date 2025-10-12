Дослідник кулінарної спадщини, ресторатор та письменник Всеволод Поліщук поділився порадами, які допоможуть пережити тривалі відключення світла. Попіклуйтесь про запаси, щоб ніколи не залишатися голодними.

Українська енергетика – одна з головних цілей росіян, тому важливо попіклуватися про те, щоб у вашому холодильнику ніколи не було порожньо. 24 Канал пропонує скористатися порадами дослідника української кухні, ресторатора та письменника Всеволода Поліщука, якими він поділився на своїй сторінці у фейсбуці. Як "кулінарно" підготуватися до блекаутів? Навчіться квасити капусту. Вона багата на вітаміни і клітковину, а ще дуже легка у приготуванні. Зробіть запаси сушенини: грушки, чорнослив, курага, також завжди доречними будуть вʼялені помідори. Майте під рукою консерви. Це можуть бути кабачкова ікра, сардина, тунець, мʼясні паштети, каші з мʼясом. Сири в морозилці: бринзу можна затрамбувати у банку, так вона може зберігатися кілька тижнів навіть без холодильника. Кускус та вівсянку теж добре мати, адже їх потрібно лише залити окропом. Яйця теж довго стоять без холодильника і завжди стануть у пригоді. Пакуйте продукти у контейнери та наклеюйте наліпки, щоб нічого не псувалося. Квашена капуста – корисно і смачно / Фото Pixabay Нумо підготуємо запаси квашеної капусти за рецептом порталу Cookpad. Як зробити квашену капусту? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1 кілграм уже нарізаної капусти;

– 1 літр води;

– 1 столові ложка солі;

– пів столової ложки цукру;

– 1 морква. Приготування: Нашаткуйте капусту зручною для вас товщиною. Моркву натріть на тертці. Перекладіть овочі в глибоку миску, добре перемішайте та злегка перемніть руками, щоб капуста пустила сік. У чистій холодній воді розчиніть сіль і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів. Перекладіть підготовлену капусту з морквою у велику ємність для квашення. Залийте розсолом так, щоб овочі були повністю покриті. Накрийте зверху тарілкою або кришкою й поставте гніт. Залиште капусту у теплому місці на три доби для природного бродіння. Після закінчення цього часу приберіть ємність у холодильник або прохолодне місце для зберігання. Смачного! Що ще може стати у пригоді при відсутності світла? Гарним рішенням буде запастися простими намазками з 90-х.

Вони потребують лише простих інгредієнтів та допоможуть завжди залишатися ситими.