Блекаути будуть не страшні: "кулінарна" підготовка до відключення світла від письменника
- Всеволод Поліщук, дослідник кулінарної спадщини та ресторатор, надав поради щодо підготовки до відключень світла.
- Потурбуйтеся про смачні запаси, щоб блекаути не застали вас зненацька.
Дослідник кулінарної спадщини, ресторатор та письменник Всеволод Поліщук поділився порадами, які допоможуть пережити тривалі відключення світла. Попіклуйтесь про запаси, щоб ніколи не залишатися голодними.
Українська енергетика – одна з головних цілей росіян, тому важливо попіклуватися про те, щоб у вашому холодильнику ніколи не було порожньо. 24 Канал пропонує скористатися порадами дослідника української кухні, ресторатора та письменника Всеволода Поліщука, якими він поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
До речі Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві
Як "кулінарно" підготуватися до блекаутів?
- Навчіться квасити капусту. Вона багата на вітаміни і клітковину, а ще дуже легка у приготуванні.
- Зробіть запаси сушенини: грушки, чорнослив, курага, також завжди доречними будуть вʼялені помідори.
- Майте під рукою консерви. Це можуть бути кабачкова ікра, сардина, тунець, мʼясні паштети, каші з мʼясом.
- Сири в морозилці: бринзу можна затрамбувати у банку, так вона може зберігатися кілька тижнів навіть без холодильника.
- Кускус та вівсянку теж добре мати, адже їх потрібно лише залити окропом. Яйця теж довго стоять без холодильника і завжди стануть у пригоді.
- Пакуйте продукти у контейнери та наклеюйте наліпки, щоб нічого не псувалося.
Квашена капуста – корисно і смачно / Фото Pixabay
Нумо підготуємо запаси квашеної капусти за рецептом порталу Cookpad.
Як зробити квашену капусту?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілграм уже нарізаної капусти;
– 1 літр води;
– 1 столові ложка солі;
– пів столової ложки цукру;
– 1 морква.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту зручною для вас товщиною.
- Моркву натріть на тертці.
- Перекладіть овочі в глибоку миску, добре перемішайте та злегка перемніть руками, щоб капуста пустила сік.
- У чистій холодній воді розчиніть сіль і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів.
- Перекладіть підготовлену капусту з морквою у велику ємність для квашення. Залийте розсолом так, щоб овочі були повністю покриті.
- Накрийте зверху тарілкою або кришкою й поставте гніт. Залиште капусту у теплому місці на три доби для природного бродіння.
- Після закінчення цього часу приберіть ємність у холодильник або прохолодне місце для зберігання.
Смачного!
Що ще може стати у пригоді при відсутності світла?
Гарним рішенням буде запастися простими намазками з 90-х.
Вони потребують лише простих інгредієнтів та допоможуть завжди залишатися ситими.