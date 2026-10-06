Вкуснее обычной квашеной и хрустит до весны: сочная капуста по-корейски на зиму

Приготовление классической квашеной капусты требует времени, терпения и постоянного контроля за процессом брожения. А вот этот пикантный корейский вариант готовится быстро, просто и без лишних хлопот.

Листья капусты нарезают большими кусочками, поэтому они сохраняют сочность и невероятный свежий хруст вплоть до самой весны. В сочетании с яркой корейской морковью, острым чесноком и пряным кисло-сладким маринадом получается универсальная ресторанная закуска, которая мгновенно освежает любое сытное мясное угощение или гарнир. Как закрыть капусту по-корейски? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– примерно 1,5 килограмма капусты;

– 250 граммов свежей моркови;

– 5–6 зубчиков чеснока;

– 2 лавровых листа;

– 10 горошин черного перца;

для пряного маринада:

– 1,2 литра воды;

– 2 столовые ложки соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка приправы для моркови по-корейски;

– 5 столовых ложек уксуса. Приготовление: Капусту очистите от верхних листьев и нарежьте большими квадратными кусочками ("лепестками"). Морковь очистите и натрите тонкой длинной соломкой на терке для корейских салатов. На дно сухой простерилизованной трехлитровой банки выложите зубчики чеснока, горошины черного перца и лавровый лист. Затем плотно, чередуя между собой, заполните банку слоями капусты и яркой моркови до самого верха. Осторожно залейте овощи в банке кипящей водой до краев, накройте стерильной крышкой и оставьте прогреваться на 10 минут. Тем временем приготовьте маринад: в сотейнике доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и сухую смесь специй для корейской моркови. Проварите 1 – 2 минуты до полного растворения кристаллов, влейте уксус, перемешайте и сразу снимите с огня. Слейте первую воду из банки в раковину, немедленно залейте капусту кипящим пряным маринадом и герметично закатайте ключом или плотно закрутите крышкой твист-оф. Переверните банку вверх дном, тщательно укутайте теплым пледом и оставьте до полного естественного остывания, после чего уберите на хранение в кладовую или погреб.