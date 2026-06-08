Даже дети просят вторую порцию этого супа: простой рецепт с капустой: простой рецепт с капустой
Заставить детей есть "первое" – это еще та задача. Однако с этим рецептом вам не придется даже стараться!
Легкий капустняк никогда не будет лишним в вашем холодильнике. Этот тот случай, когда можно удовлетворить любой вкус, рассказывает портал Kwestia smaku.
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Как приготовить вкусный капустняк?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 850 миллилитров утиного бульона;
– 650 граммов утиной шеи или крылышек;
– 2,5 литра холодной воды;
– 1,5 чайной ложки морской соли;
– 1/3 чайной ложки грубо молотого перца;
– 1 луковица;
– 2 моркови;
– 1 корень петрушки;
– кусочек лука-порея и сельдерея;
– несколько кусочков сушеных белых грибов;
– 1 лавровый лист;
– 1 душистый перец;
– 100 граммов сырого бекона;
– 2 чайные ложки пшеничной муки;
– 600 граммов квашеной капусты;
– 1 чайная ложка тмина;
– 1 столовая ложка сушеного майорана;
– любисток или петрушка.
Этот суп просят даже дети / Фото Delikatesy U fukiera
Приготовление:
- Промойте мясо, положите в большую кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, снимите ситом пену и посолите и поперчите.
- Добавьте очищенную целую луковицу, корень петрушки, сельдерей, порей, одну целую морковку и еще одну, нарезанную кубиками, а также сушеные белые грибы, лавровый лист и душистый перец.
- На сковороде обжарьте в течение 3 – 4 минут нарезанный кубиками или полосками бекон до румяности, смешайте его с мукой до однородности и переложите в кастрюлю.
- Варите суп под крышкой на умеренном огне 30 минут, после чего добавьте измельченную кусочками квашеную капусту, тмин, майоран и готовьте еще полчаса.
- В конце выньте из бульона целый лук, сельдерей и порей, а готовое блюдо подавайте со свежей петрушкой или любистком, дополнив картофелем или хлебом.