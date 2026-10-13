Остается хрустящим до весны: сочный капустный салат с овощами на зиму без варки

Зимой баночка сочного и хрустящего капустного салата становится настоящим спасением к любому ужину. Однако главная сложность при такой заготовке заключается в том, чтобы не превратить овощи в мягкую, переваренную массу без характера.

Хрустящая капуста в банке требует точных пропорций: стоит немного переборщить с жидкостью или временем настаивания – и салат уже не будет таким упругим. Именно поэтому этот рецепт основан на простой схеме: сначала овощи дают сок, а затем их ненадолго прогревают, чтобы заготовка лучше хранилась зимой. Как заготовить капусту на зиму? Время: примерно 3 часа настаивания + до 30 минут стерилизации

примерно 3 часа настаивания + до 30 минут стерилизации Порций: 6 Ингредиенты:

– 3 килограмма капусты;

– 1,5 килограмма помидоров;

– 1 килограмм болгарского перца;

– 1 килограмм моркови;

– 500 граммов лука;

– 6 столовых ложек сахара;

– 6 чайных ложек соли;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– полчайной ложки уксусной эссенции 70%. Приготовление: Помидоры нарежьте, добавьте сахар и соль и оставьте, чтобы они пустили сок. Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, а перец – соломкой. Добавьте остальные овощи к помидорам и перемешайте. Капусту тонко нашинкуйте, добавьте в смесь вместе с маслом и уксусной эссенцией. Оставьте салат примерно на 3 часа при комнатной температуре, время от времени перемешивайте. Разложите массу по подготовленным банкам, накройте крышками и стерилизуйте в большой кастрюле с водой до получаса. Осторожно достаньте банки, герметично закройте, переверните и оставьте до полного остывания.