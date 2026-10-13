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13 октября, 21:05
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Гениальная закуска из картофеля вместо чипсов: как сплести и поджарить идеальные косички

Лилия Имбировская-Сиваковская

Обычный картофель способен удивить гораздо больше, чем стандартный картофель фри или пачка магазинных снеков с консервантами. Достаточно смешать сухое картофельное пюре с крахмалом, чтобы получить пластичное, податливое тесто для плетения эффектных фигурных косичек.

Благодаря правильной температуре фритюра они мгновенно покрываются румяной корочкой, оставаясь внутри удивительно нежными и воздушными. Секрет успеха здесь кроется в избавлении от лишней влаги: картофель обязательно подсушивают в горячей кастрюле, а замешивают только теплым, избегая использования блендера, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить картофельные косички?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 1 килограмм картофеля;
– 200 – 250 граммов картофельного крахмала;
– 1 чайная ложка воды;
– соль, перец, паприка и специи по вкусу;
– 700 миллилитров рафинированного подсолнечного масла; 
– любимый соус для подачи.

Приготовление:

  1. Очищенный картофель нарежьте одинаковыми кусочками, залейте водой и отварите до полной мягкости.
  2. Полностью слейте отвар и верните кастрюлю на слабый огонь на минуту-две, слегка встряхивая, чтобы выпарить остатки влаги.
  3. Разомните овощи толкушкой в максимально однородное пюре без комочков и дайте ему остыть до приятной теплой температуры.
  4. Добавьте в картофельную массу соль, молотый перец и паприку.
  5. Постепенно подсыпайте крахмал, начиная с двухсот граммов, и замешивайте пластичное мягкое тесто, хорошо держащее форму.
  6. Если масса рассыпается при раскатывании, добавьте чайную ложку воды, а если липнет к рукам – подсыпьте еще немного крахмала.
  7. Разделите тесто на небольшие порции и раскатайте на посыпанной крахмалом поверхности длинные жгутики толщиной около одного сантиметра.
  8. Соедините по три полоски с одной стороны, свободно сплетите аккуратные косички без лишнего натяжения и крепко зажмите концы.
  9. Заготовки выложите на доску с пергаментом и обязательно накройте полотенцем, чтобы поверхность не пересыхала. В глубокой сковороде хорошо разогрейте масло примерно до 170 – 175 градусов.
  10. Осторожно опускайте косички широкой лопаткой небольшими партиями, оставляя свободное место для плавания во фритюре.
  11. Жарьте 3 – 5 минут до ярко выраженного золотистого цвета, периодически переворачивая для равномерного прожаривания.
  12. Готовые румяные косички вынимайте шумовкой на металлическую решетку над поддоном, чтобы избавиться от остатков жира и сохранить хрустящую корочку.
  13. Еще горячую корочку слегка посыпьте солью с паприкой и подавайте к столу с любимым охлажденным соусом.