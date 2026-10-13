Завдяки правильній температурі фритюру вони миттєво хапаються рум'яною скоринкою, залишаючись усередині дивовижно ніжними та повітряними. Секрет успіху тут криється у позбавленні від зайвої вологи: картоплю обов'язково підсушують у гарячій каструлі, а замішують лише теплою, уникаючи блендера, розповідає портал Shuba.

Як зробити картопляні косички?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 200 – 250 грамів картопляного крохмалю;

– 1 чайна ложка води;

– сіль, перець, паприка та спеції до смаку;

– 700 мілілітрів рафінованої соняшникової олії;

– улюблений соус для подачі.

Приготування: