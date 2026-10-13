Завдяки правильній температурі фритюру вони миттєво хапаються рум'яною скоринкою, залишаючись усередині дивовижно ніжними та повітряними. Секрет успіху тут криється у позбавленні від зайвої вологи: картоплю обов'язково підсушують у гарячій каструлі, а замішують лише теплою, уникаючи блендера, розповідає портал Shuba.
Як зробити картопляні косички?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 200 – 250 грамів картопляного крохмалю;
– 1 чайна ложка води;
– сіль, перець, паприка та спеції до смаку;
– 700 мілілітрів рафінованої соняшникової олії;
– улюблений соус для подачі.
Приготування:
- Очищену картоплю наріжте однаковими шматочками, залийте водою та відваріть до повної м'якості.
- Повністю злийте відвар і поверніть каструлю на слабкий вогонь на хвилину-дві, злегка струшуючи, щоб випарувати залишки вологи.
- Розімніть овочі товкачем у максимально однорідне пюре без грудочок і дайте йому охолонути до приємного теплого стану.
- Додайте до картопляної маси сіль, мелений перець і паприку.
- Поступово підсипайте крохмаль, починаючи з двохсот грамів, і замішуйте пластичне м'яке тісто, що добре тримає форму.
- Якщо маса розсипається під час розкачування, капніть чайну ложку води, а якщо липне до рук – підсипте ще трохи крохмалю.
- Розділіть тісто на невеликі порції та розкачайте на присипаній крохмалем поверхні довгі джгутики товщиною близько одного сантиметра.
- З'єднайте по три смужки з одного боку, вільно сплетіть акуратні косички без зайвого натягу й міцно защипніть кінці.
- Заготовки викладіть на дошку з пергаментом і обов'язково прикрийте рушником, щоб поверхня не завітрювалася. У глибокому сотейнику добре розігрійте олію приблизно до 170 – 175 градусів.
- Обережно опускайте косички широкою лопаткою невеликими партіями, залишаючи вільне місце для плавання у фритюрі.
- Смажте 3 – 5 хвилин до виразного золотавого кольору, періодично перевертаючи для рівномірного просмажування.
- Готові рум'яні кіски виймайте шумівкою на металеву решітку над піддоном, щоб позбутися залишків жиру й зберегти дзвінкий хрускіт.
- Ще гарячу скоринку злегка притрусіть сіллю з паприкою та подавайте до столу з улюбленим охолодженим соусом.