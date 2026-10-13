Благодаря правильной температуре фритюра они мгновенно покрываются румяной корочкой, оставаясь внутри удивительно нежными и воздушными. Секрет успеха здесь кроется в избавлении от лишней влаги: картофель обязательно подсушивают в горячей кастрюле, а замешивают только теплым, избегая использования блендера, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить картофельные косички?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 200 – 250 граммов картофельного крахмала;

– 1 чайная ложка воды;

– соль, перец, паприка и специи по вкусу;

– 700 миллилитров рафинированного подсолнечного масла;

– любимый соус для подачи.

Приготовление: