Хит летнего сезона: простой рецепт мяса для пикника, который попросят еще
Кебаб обычно представляют где-то возле мангала, на шампуре, с дымом и долгим приготовлением на огне. Но летом лучше всего те рецепты, которые можно приготовить без лишней суеты. Быстро, сочно и так, чтобы удобно было взять с собой на пикник.
Именно поэтому лаваш-кебаб имеет все шансы стать тем блюдом, которое повторяют не один раз за сезон, сообщает в Тикток Андрей Петренко. Все максимально быстро и просто – то, что уместно всегда!
Интересно Не один рецепт: самые удачные салаты с крабовыми палочками для праздника и каждый день
Как приготовить лаваш-кебаб в духовке?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм фарша из свинины и курицы;
– 100 граммов болгарского перца;
– 100 граммов лука;
– 40 граммов петрушки;
– 200 миллилитров воды;
– 10 граммов соли;
– специи по вкусу;
– 300 граммов лаваша.
Приготовление:
- К фаршу добавьте мелко нарезанный болгарский перец, лук и петрушку.
- Всыпьте соль, добавьте специи по вкусу и влейте воду, после чего тщательно вымешайте массу до однородности – она должна стать сочной и хорошо держать форму.
- Лаваш разложите на рабочей поверхности, равномерно распределите по нему подготовленный фарш тонким слоем. Далее нарежьте заготовку на порционные куски и каждый осторожно сформируйте, нанизывая на шпажки.
- Выложите кебабы на противень или решетку и отправьте в разогретую до 220 градусов духовку.
- Запекайте примерно 15 – 20 минут до румяной корочки снаружи, при этом внутри мясо останется сочным и нежным.
Что такое кебаб?
Кебаб – это не одно конкретное блюдо, а целая категория блюд, которые распространены на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, пишет Britannica. Название происходит от персидского слова "кабаб", что буквально означает "жарить" или "гореть". В самом простом понимании речь идет о мясе, приготовленном на открытом огне или сильном жаре, запекании.
Именно этот принцип лежит в основе всех вариаций. Чаще всего для кебабов используют баранину, говядину или курятину, реже – рыбу. Мясо либо нанизывают на шампуры, или готовят на вертикальном вертеле, как в случае с денер-кебабом. Другой вариант – классический шашлык, где куски обжариваются со всех сторон и сохраняют сочность внутри. Подача обычно простая: хлеб, свежие овощи, соус – без сложных комбинаций, но с акцентом на вкус.
Перед приготовлением мясо почти всегда маринуют. Основа – оливковое масло и лимонный сок, к которым добавляют специи. Набор может меняться в зависимости от региона: чеснок, черный перец, паприка, иногда острые приправы.
Отдельная категория – кафта. Это уже не куски мяса, а фарш, смешанный со специями, иногда с добавлением орехов или зелени. Его формируют в удлиненные котлеты или шарики и также готовят на огне. К кебабам часто добавляют овощи – баклажаны, помидоры, лук, иногда картофель. Их готовят рядом с мясом или отдельно, но всегда без сложной обработки.
Как приготовить идеальный кебаб?
Чтобы практически любой кебаб получился равномерно прожаренным и не пересох, стоит обратить внимание не только на маринад, но и на мелкие технические детали, сообщает Simply recipes. Удобнее всего использовать металлические шампуры – они быстро нагреваются и передают тепло внутрь кусков. Если же под рукой только деревянные шпажки, их нужно заранее замочить в воде примерно на 30 минут – это предотвращает подгорание во время жарки.
Мясо на шампуре не стоит нанизывать плотно. Лучше чередовать куски с овощами и оставлять небольшие промежутки – так жар распределяется равномернее, и каждый элемент готовится без сырых участков внутри. Для стабильности часто используют двойные шампуры – это упрощает переворачивание и не дает кускам прокручиваться.
Что еще вкусного приготовить?
На улице скоро станет очень тепло, поэтому стоит наслаждаться весенним настроением. А помогут это сделать замечательные блюда с семенами подсолнечника.
Здесь есть все – от халвы до багетов. А чтобы все прошло быстро, то знаменитый шеф показал, как быстро почистить семечки.