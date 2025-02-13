Не пригорит и не "убежит": как правильно кипятить молоко

Многие люди сталкивались с неудачным сценарием, когда ставя молоко на плиту, они отвлекались и позволяли ему вскипеть. В результате пригоревшее молоко и загрязненная плита.

На самом деле кипятить молоко не так уж и сложно. Существует несколько проверенных временем способов решения этой проблемы. Как кипятить молоко, чтобы оно не убежало и не пригорело, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Как кипятить молоко, чтобы оно не убежало и не пригорело

Способ 1

Многие считают, что если положить деревянную лопатку или обычную ложку на дно кастрюли с молоком, это поможет предотвратить разливание молока. Когда молоко начинает пениться, этот простой прием предотвратит переливание жидкости через край.

Способ 2

В одном из кулинарных советов эксперты рекомендуют погружать кастрюлю в холодную воду перед тем, как подогревать молоко. Считается, что этот прием предотвращает перекипание молока и потенциальное пригорание.

Способ 3

Готовясь к выполнению задания, важно выбрать подходящую емкость. Ее следует наполнить молоком так, чтобы оно достигало максимальной вместительности в половину своего объема.

Эксперты советуют постоянно помешивать молоко ложкой во время нагревания и кипения. Это необходимо для предотвращения образования пены.

А тем, кто не имеет времени стоять у плиты, стоит нанести слой сливочного масла толщиной примерно 3 – 5 сантиметров по краям кастрюли. Эта техника не позволит молоку пригореть и сбежать.

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