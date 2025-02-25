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25 февраля, 21:12
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И для рыбы, и для мяса: как сделать универсальный кляр и какие добавки держат в секрете

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кляр придает блюдам особый колорит. Его приготовление выглядит простым, но есть несколько секретов, которые непременно повлияют на результат.

С кляром рыба и мясо имеют особый вкус и колорит, за это его любят все хозяйки. 24 Канал предлагает сохранить классический рецепт кляра и рассказывает о секретах, которые точно стоит принять во внимание.

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Рецепт классического кляра

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 100 граммов муки;
– 50 миллилитров воды или молока;
– соль и перец по вкусу;
– дополнительно: крахмал для хруста, пиво для особого вкуса, сыр для пикантности и тому подобное.

Приготовление:

  1. Взбиваем яйцо с молоком, солим и перчим.
  2. Постепенно добавляем муку, чтобы не было комочков.
  3. По желанию добавьте свои любимые специи.

Секреты, которые стоит знать:

  • масло нельзя перегревать, за его температурой нужно следить очень тщательно;
  • слой кляра не должен быть слишком толстым;
  • перед погружением в кляр рыбу и мясо обязательно нужно просушить бумажным полотенцем;
  • пробуйте экспериментировать с травами и специями,

Сомнений больше не будет: сколько раз можно морозить рыбу и мясо морозить мясо.