И для рыбы, и для мяса: как сделать универсальный кляр и какие добавки держат в секрете

Кляр придает блюдам особый колорит. Его приготовление выглядит простым, но есть несколько секретов, которые непременно повлияют на результат.

С кляром рыба и мясо имеют особый вкус и колорит, за это его любят все хозяйки. 24 Канал предлагает сохранить классический рецепт кляра и рассказывает о секретах, которые точно стоит принять во внимание.

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Рецепт классического кляра

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 100 граммов муки;

– 50 миллилитров воды или молока;

– соль и перец по вкусу;

– дополнительно: крахмал для хруста, пиво для особого вкуса, сыр для пикантности и тому подобное.

Приготовление:

Взбиваем яйцо с молоком, солим и перчим. Постепенно добавляем муку, чтобы не было комочков. По желанию добавьте свои любимые специи.

Секреты, которые стоит знать:

масло нельзя перегревать, за его температурой нужно следить очень тщательно;

слой кляра не должен быть слишком толстым;

перед погружением в кляр рыбу и мясо обязательно нужно просушить бумажным полотенцем;

пробуйте экспериментировать с травами и специями,

Сомнений больше не будет: сколько раз можно морозить рыбу и мясо морозить мясо.