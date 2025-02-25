З кляром риба та м'ясо мають особливий смак та колорит, за це його люблять усі господині. 24 Канал пропонує зберегти класичний рецепт кляру та розповідає про секрети, які точно варто взяти до уваги.

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Рецепт класичного кляру

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 100 грамів борошна;

– 50 мілілітрів води або молока;

– сіль та перець до смаку;

– додатково: крохмаль для хрусткості, пиво для особливого смаку, сир для пікантності тощо.

Приготування:

Збиваємо яйце з молоком, солимо та перчимо. Поступово додаємо борошно, щоб не було грудочок. За бажанням додайте свої улюблені спеції.

Секрети, які варто знати:

олію не можна перегрівати, за її температурою потрібно слідкувати дуже ретельно;

шар кляру не повинен бути надто товстим;

перед зануренням в кляр рибу та м'ясо обов'язково потрібно просушити паперовим рушником;

пробуйте експериментувати з травами та спеціями,

Сумнівів більше не буде: скільки разів можна морозити м'ясо.