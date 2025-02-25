С кляром рыба и мясо имеют особый вкус и колорит, за это его любят все хозяйки. 24 Канал предлагает сохранить классический рецепт кляра и рассказывает о секретах, которые точно стоит принять во внимание.
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Рецепт классического кляра
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 100 граммов муки;
– 50 миллилитров воды или молока;
– соль и перец по вкусу;
– дополнительно: крахмал для хруста, пиво для особого вкуса, сыр для пикантности и тому подобное.
Приготовление:
- Взбиваем яйцо с молоком, солим и перчим.
- Постепенно добавляем муку, чтобы не было комочков.
- По желанию добавьте свои любимые специи.
Секреты, которые стоит знать:
- масло нельзя перегревать, за его температурой нужно следить очень тщательно;
- слой кляра не должен быть слишком толстым;
- перед погружением в кляр рыбу и мясо обязательно нужно просушить бумажным полотенцем;
- пробуйте экспериментировать с травами и специями,
Сомнений больше не будет: сколько раз можно морозить рыбу и мясо морозить мясо.