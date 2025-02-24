Якщо м’ясо розморожене правильно – у холодильнику, без різких змін температури, – є шанс, що його можна заморозити повторно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Healthline. Проте варто пам’ятати, що кожне заморожування погіршує структуру м’яса.

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Чи можна заморожувати м'ясо двічі

М’ясо часто заморожують, щоб зберегти продукт у безпеці, якщо його не з’їсти відразу. Якщо м’ясо зберігалося належним чином і повільно розморожувалося в холодильнику, його можна безпечно повторно заморожувати ще раз.

Проте слід знати, що його якість може погіршитися. Важливо правильно розморожувати і зберігати продукт. Краще грамотно ділити м'ясо на порції, щоб не вдаватися до повторного заморожування.

Як заморозити та розморозити м'ясо

Продукти, призначені для заморожування, вимагають відповідної підготовки. М’ясо слід ретельно очистити від плівки й нарізати відповідними шматками.

Найпрактичніший спосіб упакувати великі шматки м’яса – помістити їх у пакети (бажано ті, що спеціально призначені для заморожування). Пакети потрібно закривати дуже щільно – навіть заклеївши їх скотчем.

Розморожуйте м’ясо в тій самій упаковці, в якій воно було заморожене. Найкраще обрати повільне розморожування в холодильнику – так м’ясо збереже всі корисні властивості.

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