Клубничное масло ломает все возможные тренды: этот хит стоит попробовать каждому

Из клубники можно приготовить множество вкусностей. Но как насчёт того, чтобы превратить её в оригинальное и яркое масло?

Когда какие-то рецепты становятся хитами социальных сетей — их обязательно стоит попробовать на своей кухне. Например, клубничное масло от yummy.lera точно станет для вас открытием этого лета. Не пропустите "Легендарная деревенская наливка из вишни": вы будете ею гордиться на каждый праздник Как приготовить клубничное масло? Ингредиенты:

– 150 граммов клубники;

– 10 – 20 граммов сахара;

– цедра половины лимона;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли;

– 200 граммов сливочного масла. Новости из соцсетей: смотрите видео Приготовление: Свежую клубнику смешайте с сахаром, мелко натертой лимонной цедрой и выжатым соком. Разомните ягоды, проварите массу на умеренном огне в течение 5 минут и оставьте до полного остывания. Размягченное сливочное масло тщательно взбейте миксером, пока оно не станет пышным и заметно светлее. После этого добавьте в масло остывшую ягодную смесь, щепотку соли и еще раз взбейте все вместе до образования однородной кремовой текстуры. При необходимости массу можно хранить в холодильнике до недели или заморозить в герметичном контейнере на срок до 4 месяцев.