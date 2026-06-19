19 июня, 20:05
Клубничное масло ломает все возможные тренды: этот хит стоит попробовать каждому
Из клубники можно приготовить множество вкусностей. Но как насчёт того, чтобы превратить её в оригинальное и яркое масло?
Когда какие-то рецепты становятся хитами социальных сетей — их обязательно стоит попробовать на своей кухне. Например, клубничное масло от yummy.lera точно станет для вас открытием этого лета.
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Как приготовить клубничное масло?
Ингредиенты:
– 150 граммов клубники;
– 10 – 20 граммов сахара;
– цедра половины лимона;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли;
– 200 граммов сливочного масла.
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Приготовление:
- Свежую клубнику смешайте с сахаром, мелко натертой лимонной цедрой и выжатым соком.
- Разомните ягоды, проварите массу на умеренном огне в течение 5 минут и оставьте до полного остывания.
- Размягченное сливочное масло тщательно взбейте миксером, пока оно не станет пышным и заметно светлее.
- После этого добавьте в масло остывшую ягодную смесь, щепотку соли и еще раз взбейте все вместе до образования однородной кремовой текстуры.
- При необходимости массу можно хранить в холодильнике до недели или заморозить в герметичном контейнере на срок до 4 месяцев.