Его будут слизывать с тарелки: простой рецепт нереально вкусного клубничного тирамису

На полках магазинов и на рынках появляется клубника, а значит, пришло время вволю наесться любимой ягоды. Тирамису – отличный вариант, чтобы начать этот волшебный сезон.

Клубничное тирамису – это первое, что стоит приготовить с началом сезона клубники. Оно получается таким нежным, что вкус клубники ощущается особенно ярко, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной.

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Рецепт клубничного тирамису

Время : 40 минут + пропитка

: 40 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов маскарпоне;

– 300 миллилитров сливок;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 800 граммов клубники;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 200 граммов печенья Савоярди;

– фисташка – по желанию.

Приготовление:

Около 600 граммов свежей клубники измельчите в блендере вместе с сахаром и соком лимона – получите яркое, ароматное ягодное пюре. В глубокой посуде взбейте охлажденные сливки, сыр маскарпоне и сахарную пудру до образования густой массы. Главное – не взбивать слишком долго, чтобы крем не стал зернистым. Печенье савоярди быстро погружайте в клубничное пюре и выкладывайте на дно формы первым слоем. Нанесите щедрый слой крема, разровняйте лопаткой. Добавьте кусочки свежей клубники. Повторите слои: печенье, соус, крем. Верх украсьте клубникой, по желанию посыпьте измельченными фисташками. Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше – оставьте на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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