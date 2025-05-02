Его будут слизывать с тарелки: простой рецепт нереально вкусного клубничного тирамису
На полках магазинов и на рынках появляется клубника, а значит, пришло время вволю наесться любимой ягоды. Тирамису – отличный вариант, чтобы начать этот волшебный сезон.
Клубничное тирамису – это первое, что стоит приготовить с началом сезона клубники. Оно получается таким нежным, что вкус клубники ощущается особенно ярко, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной.
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Рецепт клубничного тирамису
- Время: 40 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов маскарпоне;
– 300 миллилитров сливок;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 800 граммов клубники;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 200 граммов печенья Савоярди;
– фисташка – по желанию.
Приготовление:
- Около 600 граммов свежей клубники измельчите в блендере вместе с сахаром и соком лимона – получите яркое, ароматное ягодное пюре.
- В глубокой посуде взбейте охлажденные сливки, сыр маскарпоне и сахарную пудру до образования густой массы. Главное – не взбивать слишком долго, чтобы крем не стал зернистым.
- Печенье савоярди быстро погружайте в клубничное пюре и выкладывайте на дно формы первым слоем.
- Нанесите щедрый слой крема, разровняйте лопаткой. Добавьте кусочки свежей клубники. Повторите слои: печенье, соус, крем. Верх украсьте клубникой, по желанию посыпьте измельченными фисташками.
- Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше – оставьте на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
Приятного аппетита!
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