24 июня, 14:05
Знаменитое варенье из целых клубник "Пятиминутка": сохраняем вкус лета без лишних усилий и хлопот
Клубничное варенье обязательно должно быть в вашем кладовом шкафу. Забудьте о долгих приготовлениях – всё можно сделать быстро и сэкономить много энергии на другие дела.
Варенье с целыми ягодами — это то, за что вы обязательно поблагодарите себя зимой. Проще всего приготовить его по легендарному рецепту "Пятиминутка", которым поделился YouTube-канал "Дача, кухня, отдых".
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Как приготовить варенье "Пятиминутка"?
Ингредиенты:
– 2 килограмма клубники;
– 1 килограмм сахара.
Легендарное варенье без усилий: смотрите видео
Приготовление:
- Главный секрет знаменитого клубничного варенья "Пятиминутка" кроется вовсе не в скорости, а в длительной выдержке ягод в собственном соку. Несмотря на то, что термическая обработка длится считанные минуты, весь процесс требует немало времени и терпения.
- Сначала чистую и хорошо просушенную клубнику щедро засыпают сахаром и оставляют на всю ночь, чтобы она пустила как можно больше сладкого сиропа.
- На следующий день миску ставят на слабый огонь и медленно прогревают, пока кристаллы сахара полностью не растают.
- Как только это произойдет, огонь увеличивают до максимума и дают массе активно покипеть ровно 5 минут.
- Последний штрих — готовое варенье оставляют ещё на сутки для полного настаивания, благодаря чему ягоды идеально пропитываются сиропом и сохраняют свою форму.