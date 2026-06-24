Знаменитое варенье из целых клубник "Пятиминутка": сохраняем вкус лета без лишних усилий и хлопот

Клубничное варенье обязательно должно быть в вашем кладовом шкафу. Забудьте о долгих приготовлениях – всё можно сделать быстро и сэкономить много энергии на другие дела.

Варенье с целыми ягодами — это то, за что вы обязательно поблагодарите себя зимой. Проще всего приготовить его по легендарному рецепту "Пятиминутка", которым поделился YouTube-канал "Дача, кухня, отдых". Кстати, не только в воде или духовке: самый простой способ стерилизации банок — поставили и забыли Как приготовить варенье "Пятиминутка"? Ингредиенты:

– 2 килограмма клубники;

– 1 килограмм сахара. Легендарное варенье без усилий: смотрите видео Приготовление: Главный секрет знаменитого клубничного варенья "Пятиминутка" кроется вовсе не в скорости, а в длительной выдержке ягод в собственном соку. Несмотря на то, что термическая обработка длится считанные минуты, весь процесс требует немало времени и терпения. Сначала чистую и хорошо просушенную клубнику щедро засыпают сахаром и оставляют на всю ночь, чтобы она пустила как можно больше сладкого сиропа. На следующий день миску ставят на слабый огонь и медленно прогревают, пока кристаллы сахара полностью не растают. Как только это произойдет, огонь увеличивают до максимума и дают массе активно покипеть ровно 5 минут. Последний штрих — готовое варенье оставляют ещё на сутки для полного настаивания, благодаря чему ягоды идеально пропитываются сиропом и сохраняют свою форму.