Это вкуснее тортов и мороженого: летний десерт с клубникой без выпечки

Клубника позволяет приготовить множество вкусных десертов. А для некоторых даже не придется включать духовку!

Нежный творог и ароматная клубника создают великолепный тандем, перед которым не устоят даже гурманы. Насладитесь вкусом любимой ягоды в полной мере с помощью простого рецепта портала "Господинька". Читайте также Не только шарлотка и десерты: 3 интересных блюда из клубники – здесь есть даже суп Как приготовить нежный творожно-клубничный десерт? Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 400 граммов сметаны;

– 160 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 25 граммов желатина + 75 миллилитров воды;

– 2 банана;

– 250 граммов клубники;

– 50 граммов белого шоколада. Приготовление: Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания на 10 – 15 минут, а затем растопите на водяной бане или в микроволновке, не доводив до кипения. В глубокой миске смешайте творог, сметану, обычный и ванильный сахар, после чего тщательно взбейте все погружным блендером до абсолютно гладкой, воздушной консистенции. Непрерывно помешивая творожную массу, тонкой струйкой влейте в нее теплый желатин и хорошо перемешайте. Очищенные бананы и промытую клубнику без плодоножек нарежьте небольшими кусочками, добавьте в крем и аккуратно перемешайте лопаткой. Перелейте полученную смесь в силиконовую форму или порционные стаканы, щедро посыпьте сверху натертым белым шоколадом и отправьте в холодильник минимум на 3 – 4 часа до полного застывания.