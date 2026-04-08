В какой день печь пасху: рецепт без замеса руками

Именно четверг многие считают самым удачным днем для выпекания кулича – не только из-за устоявшейся традиции, но и потому, что к празднику выпечка успевает хорошо выстояться, набрать аромат и сохранить мягкость. К тому же это день, когда большинство уже планирует главные пасхальные приготовления, поэтому кулич естественно становится центром кухни.

Если график работы плотный, но все же хочется домашней пасхи, решение есть, пишет Vita_foodblog. Рецепт пасхи где не нужно долго месить руками, а результат при этом остается тем же удивит многих.

Как испечь кулич без замеса?

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 миллилитров теплого молока;

– 35 граммов свежих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 4 столовые ложки муки от общего количества;

– 5 желтков;

– 175 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– цедра 1 апельсина;

– 75 миллилитров коньяка или рома;

– 200 граммов растопленного сливочного масла;

– 600 граммов муки;

– 150 граммов изюма;

– 1 столовая ложка муки.

Приготовление:

Сухофрукты заранее залейте коньяком, ромом или вином и оставьте, чтобы они хорошо набухли. Для опары смешайте теплое молоко, свежие дрожжи, сахар и 4 столовые ложки муки от общего количества. Оставьте массу на 15 минут, а тем временем подготовьте остальные составляющие. Желтки взбейте с сахаром и солью примерно 5 минут. После этого влейте опару, растопленное и охлажденное сливочное масло, а также коньяк или ром, в котором набухал изюм. Частями введите муку. Тесто не вымешивайте руками – его нужно просто перемешать ложкой. Далее накройте и оставьте на 1 час. Затем добавьте изюм, предварительно смешанный с 1 столовой ложкой муки, и снова перемешайте ложкой. После этого оставьте тесто еще на 1 час. Далее еще раз его перемешайте, разделите на 3 равные части и разложите в формы. Оставьте подходить еще на 1 час. Выпекайте куличи 40–45 минут. Если верх начнет слишком быстро румяниться, накройте его фольгой.

Что добавить в пасху: цукаты или изюм?

Если хочется испечь пасху с привычным классическим вкусом, чаще всего выбирают изюм. Он добавляет тесту естественной сладости, не перегружает вкус и хорошо сочетается с мягкой структурой сдобной выпечки, пишет РБК-Украина. Именно поэтому изюм часто является самым универсальным вариантом для традиционной пасхи.

Цукаты дают совсем другой результат. Это кусочки фруктов, ягод, а иногда и овощей, которые сначала проваривают в сахарном сиропе, а затем высушивают. Поэтому они становятся плотнее, слаще и добавляют выпечке выразительного аромата и цвета. Пасха с ними выглядит ярче, а вкус имеет более насыщенный сладкий акцент.

Можно их совместить в одном куличе. Такой подход дает интересную текстуру, мягкий баланс вкуса и красивый вид в разрезе. Чаще всего удачным считают соотношение, где большую часть составляют изюм, а меньшую – цукаты: примерно 70% к 30%.

