Королевская шарлотка с творожным кремом: как приготовить ресторанный десерт в одной форме без коржей
Классическая яблочная шарлотка – бесспорная классика домашней выпечки, но даже самый пышный бисквит порой кажется слишком предсказуемым и суховатым. Королевская версия полностью меняет впечатление о блюде: благодаря добавлению нежного творожного слоя обычный пирог приобретает текстуру и вкус изысканного слоеного торта.
Все слои выкладываются сразу в одну форму, поэтому не придется часами стоять у духовки и выпекать отдельные коржи. Во время выпекания карамелизованные яблоки с корицей отдают сок, творожная масса становится похожей на суфле, а бисквит поднимается вокруг них пышным золотистым облачком, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить королевскую шарлотку?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
для бисквитного теста:
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 100 миллилитров рафинированного масла;
– 100 миллилитров молока;
– 250 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
для творожной кремовой начинки:
– 250 граммов мягкого творога;
– 1 яйцо;
– 40 граммов сахара;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– 5 граммов ванильного сахара;
для карамельной яблочной начинки:
– 400 граммов очищенных яблок;
– 3 столовые ложки сахара;
– половина чайной ложки молотой корицы;
– сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
- Яйца разбейте в глубокую миску, всыпьте соль, обычный и ванильный сахар.
- Взбивайте миксером на высоких оборотах в течение 4 – 5 минут до образования белой, плотной и воздушной пены. Не выключая миксер, тонкой струйкой влейте масло и молоко, перемешивая на низкой скорости.
- Просейте муку вместе с разрыхлителем и аккуратно перемешайте лопаткой или венчиком до получения гладкого теста без малейших комочков.
- Яблоки очистите от кожуры и семечек, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками и переложите на сухую разогретую сковороду.
- Тушите на умеренном огне около 5 минут, периодически помешивая, чтобы испарился лишний сок.
- Добавьте сахар и корицу, прогрейте еще 3 – 4 минуты до появления карамельного аромата, снимите с плиты и дайте массе полностью остыть.
- К творогу добавьте яйцо, сахар, кукурузный крахмал и ванильный сахар.
- Взбейте все погружным блендером до абсолютно однородной шелковистой консистенции без зернистости.
- Дно и бортики формы для выпечки застелите пергаментной бумагой.
- Вылейте бисквитное тесто и равномерно разровняйте его лопаткой по всей поверхности.
- Сверху ложкой разложите охлажденную яблочную начинку, а в промежутках между яблоками аккуратными островками выложите творожный крем.
- Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 – 40 минут.
- Выпекайте до насыщенного румяного цвета, а готовность проверяйте деревянной шпажкой – прокалывайте именно участки бисквита, поскольку творожная часть будет оставаться влажной до остывания.
- Достаньте пирог из духовки, оставьте в форме на 15 – 20 минут, чтобы слои стабилизировались, после чего переложите на решетку.
- Перед подачей посыпьте поверхность тонким слоем сахарной пудры и нарежьте на порционные кусочки.