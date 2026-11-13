"Королевские" вареники с картофелем и шампиньонами: секрет теста на молоке, которое никогда не рвется

Почему домашние вареники иногда получаются пресными, а иногда – слишком тяжелыми? В этом рецепте все зависит от двух вещей: мягкого теста и ароматной начинки из картофеля, грибов и лука.

Не менее важна правильная подготовка картофельно-грибной начинки. Отварной картофель обязательно подсушивают на теплой конфорке, чтобы удалить лишнюю влагу, а шампиньоны сначала выпаривают на сухой сковороде и только потом подрумянивают на сливочном масле.

Благодаря этому начинка получается густой, ароматной и держит форму, а хрустящая зажарка из бекона и лука завершает ресторанную подачу блюда.

Как приготовить вареники с картофелем из заварного теста?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

заварное тесто:

– 600 граммов пшеничной муки;

– 150 миллилитров молока;

– 150 миллилитров питьевой воды;

– 40 граммов сливочного масла 82% жирности;

– 1 столовая ложка рафинированного масла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 чайная ложка каменной соли без горки;

картофельно-грибная начинка:

– 1 килограмм очищенного картофеля;

– 800 граммов свежих шампиньонов;

– 3 большие репчатые луковицы;

– 50 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– щепотка соли;

заправка для подачи:

– 120 граммов копченого бекона или подчеревки;

– 1 репчатая луковица;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление: