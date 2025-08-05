Шулики с маком и медом: готовим традиционные сладости наших предков
- На Медовый Спас украинцы чтят кулинарную традицию приготовления шуликов.
- Это блюдо состоит из тонких лепешек из теста, которые выпекаются, а затем разламываются на кусочки. Затем их щедро заливают сладкой смесью мака и меда.
Украинская кухня характеризуется большим разнообразием и богатством вкусов. Хотя не все украинцы могут быть знакомы с традиционными блюдами своих предков, но важно сохранять это кулинарное наследие для будущих поколений.
6 августа Медового Спаса, назад 24 Канал со ссылкой на Vogue предлагаем приготовить украинские шулики – лепешки из теста, которые замачивают в соусе из мака и меда. Это некий оригинальный десерт.
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Шулики с маком и медом
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты для коржей:
– 250 граммов белой муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка меда;
– 150 миллилитров воды комнатной температуры.
Для заливки:
– 70 – 100 граммов мака + кипяток, чтобы его запарить;
– 2 – 3 столовые ложки жидкого меда;
– 150 – 200 миллилитров воды для разведения массы.
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Приготовление:
- Для коржей в миску насыпьте муку, добавьте разрыхлитель и щепотку соли, перемешайте.
- В отдельной емкости смешайте воду и мед, вылейте в тесто, начинайте перемешивать ложкой, затем месите рукой, чтобы получилось упругое тесто, которое не липнет к рукам. Готовое тесто оставьте в миске, накрыв пленкой или полотенцем, пусть постоит минут 20 – 30.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Тесто раскатайте в пласт толщиной примерно 5 – 7 миллиметров. На поверхности острым ножом сделайте решетку – это разметка, чтобы потом было легче ломать коржи на одинаковые кусочки (квадратики или ромбики).
- Переложите бумагу с пластом теста на противень, ставьте противень в духовку, пеките примерно 15 – 20 минут, чтобы корж подсушился и стал слегка румяным. Достаньте из духовки, дайте полностью остыть.
- Тем временем перейдите к маку. Высыпьте его в глубокую емкость, залейте кипятком, накройте. Дайте постоять 30 минут. Затем слейте воду и переложите мак в блендер. Начните перемалывать, пока масса не начнет белеть.
- Постепенно добавьте воду и продолжайте перемалывать, доведите массу до консистенции жидкой каши. Добавьте мед, перемешайте, доведите до вкуса.
- Охлажденный корж поломайте на небольшие кусочки. Сложите кусочки в глубокую тарелку или в горшок. Залейте маково-медовой массой.
- Далее самое трудное – ждите, пока коржи настоятся и размокнут. Перед подачей можете дополнительно полить жидким медом.
Приятного аппетита!
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