Украинская кухня характеризуется большим разнообразием и богатством вкусов. Хотя не все украинцы могут быть знакомы с традиционными блюдами своих предков, но важно сохранять это кулинарное наследие для будущих поколений.

6 августа Медового Спаса, назад 24 Канал со ссылкой на Vogue предлагаем приготовить украинские шулики – лепешки из теста, которые замачивают в соусе из мака и меда. Это некий оригинальный десерт.

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Шулики с маком и медом

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 4

Ингредиенты для коржей:

– 250 граммов белой муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка меда;

– 150 миллилитров воды комнатной температуры.



Для заливки:

– 70 – 100 граммов мака + кипяток, чтобы его запарить;

– 2 – 3 столовые ложки жидкого меда;

– 150 – 200 миллилитров воды для разведения массы.

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Приготовление:

Для коржей в миску насыпьте муку, добавьте разрыхлитель и щепотку соли, перемешайте.

В отдельной емкости смешайте воду и мед, вылейте в тесто, начинайте перемешивать ложкой, затем месите рукой, чтобы получилось упругое тесто, которое не липнет к рукам. Готовое тесто оставьте в миске, накрыв пленкой или полотенцем, пусть постоит минут 20 – 30.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Тесто раскатайте в пласт толщиной примерно 5 – 7 миллиметров. На поверхности острым ножом сделайте решетку – это разметка, чтобы потом было легче ломать коржи на одинаковые кусочки (квадратики или ромбики).

Переложите бумагу с пластом теста на противень, ставьте противень в духовку, пеките примерно 15 – 20 минут, чтобы корж подсушился и стал слегка румяным. Достаньте из духовки, дайте полностью остыть.

Тем временем перейдите к маку. Высыпьте его в глубокую емкость, залейте кипятком, накройте. Дайте постоять 30 минут. Затем слейте воду и переложите мак в блендер. Начните перемалывать, пока масса не начнет белеть.

Постепенно добавьте воду и продолжайте перемалывать, доведите массу до консистенции жидкой каши. Добавьте мед, перемешайте, доведите до вкуса.

Охлажденный корж поломайте на небольшие кусочки. Сложите кусочки в глубокую тарелку или в горшок. Залейте маково-медовой массой.

Далее самое трудное – ждите, пока коржи настоятся и размокнут. Перед подачей можете дополнительно полить жидким медом.

Приятного аппетита!

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