В них действительно нет и грамма мяса: картофельные котлеты, которым всегда рады

Если привычные блюда уже так не радуют, можно пойти не совсем другим путем. Например, приготовить котлеты, не используя никакого мяса!

Картофельные котлеты – это то блюдо, которое точно поразит универсальностью. Их можно готовить на любой случай жизни, а еще они абсолютно не требуют затрат денег, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить картофельные котлеты?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 3 лука;

– кусочек сливочного масла;

– 6 столовых ложек муки;

– соль и перец по вкусу;

– 100 граммов сыра;

– 4 яйца;

– 150 граммов панировочных сухарей;

– сметана и укроп для подачи.

Дешево и очень вкусно / Фото Cookpad

Приготовление:

Очищенный картофель отварите в подсоленной воде до мягкости (около 15 минут), слейте воду и оставьте охлаждаться. Тем временем поджарьте измельченный лук до золотистости, приправив его солью и перцем. В конце добавьте к луку сливочное масло и тертый сыр, как только он начнет таять – сразу снимайте сковородку с плиты. Натрите картофель на терке, соедините с луково-сырной массой и мукой. Из готового теста сформируйте котлеты, последовательно окуните их во взбитое яйцо и панировочные сухари, а затем обжарьте на растительном масле до румяности. Подавайте блюдо с соусом на основе сметаны, свежего укропа и чеснока.

Чем можно заменить панировочные сухари?

Если панировочных сухарей под рукой нет, их можно заменить измельченными овсяными хлопьями или несладкими кукурузными хлопьями. Также прекрасно подойдет манка или обычная мука, которая создает тонкую и нежную корочку, подсказывает Onet.

Для более изысканного вкуса можно использовать измельченные орехи или твердый сыр, натертый на мелкой терке. Еще одним интересным вариантом является использование измельченных крекеров или чипсов, которые уже содержат специи и добавляют блюду дополнительной пикантности.

