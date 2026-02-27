Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Котлети з вівсянки за 15 хвилин: рецепт, за цією стравою полюють цілком заслужено
27 февраля, 23:45
2

Котлеты из овсянки за 15 минут: рецепт, за этим блюдом охотятся вполне заслуженно

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Котлеты из овсянки можно приготовить за 15 минут.
  • Это блюдо идеально подходит для поста, а правильный подбор ингредиентов дарит совершенный вкус.

Пост совсем не причина отказываться от любимых блюд. А если правильно подобрать ингредиенты, то удовольствия будет не меньше!

Эти котлеты настолько просты в приготовлении, что их действительно можно готовить чуть ли не каждый день. А если немного поколдовать со специями, то можно получить тот самый "мясной" привкус, рассказывает портал Pysznosci.

Читайте также Эти пирожные из 90-х продолжают всех покорять: как сделать пирожные "Картошечки"

Как приготовить постные овсяные котлеты?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 200 граммов овсяных хлопьев;
– 200 миллилитров воды;
– 2 луковицы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 картофелины;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.

 

 

Приготовление:

  1. Подготовку начните с овсяных хлопьев: залейте их кипятком и оставьте примерно на 20 минут, чтобы они хорошо набухли.
  2. Тем временем с помощью блендера измельчите лук и зубчики чеснока до состояния кашицы, а сырой картофель натрите на терке с мелкими отверстиями.
  3. В глубокой миске соедините подготовленную овсянку с овощной массой, добавьте соль и молотый черный перец и тщательно все перемешайте.
  4. Смачивая руки в воде, чтобы масса не прилипала к ладоням, сформируйте небольшие аккуратные котлеты.
  5. Выложите заготовки на разогретую сковороду с маслом и готовьте на умеренном огне под крышкой.
  6. Обжаривайте с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Такие котлеты получаются очень нежными и сытными, несмотря на отсутствие мяса.

Как добавить постным котлетам выразительности?

Добавление измельченных шампиньонов или грибной приправы превратит эти овсяные котлеты в настоящую гастрономическую находку с глубоким лесным ароматом, подсказывает портал Beszamel.

Если вы используете свежие грибы, их стоит мелко нарезать и слегка обжарить с луком перед добавлением в овсяную массу, чтобы испарить лишнюю влагу и сконцентрировать вкус.

Какие рецепты стоит сохранить?