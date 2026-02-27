Котлеты из овсянки за 15 минут: рецепт, за этим блюдом охотятся вполне заслуженно

Пост совсем не причина отказываться от любимых блюд. А если правильно подобрать ингредиенты, то удовольствия будет не меньше!

Эти котлеты настолько просты в приготовлении, что их действительно можно готовить чуть ли не каждый день. А если немного поколдовать со специями, то можно получить тот самый "мясной" привкус, рассказывает портал Pysznosci.

Читайте также Эти пирожные из 90-х продолжают всех покорять: как сделать пирожные "Картошечки"

Как приготовить постные овсяные котлеты?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов овсяных хлопьев;

– 200 миллилитров воды;

– 2 луковицы;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 картофелины;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Подготовку начните с овсяных хлопьев: залейте их кипятком и оставьте примерно на 20 минут, чтобы они хорошо набухли. Тем временем с помощью блендера измельчите лук и зубчики чеснока до состояния кашицы, а сырой картофель натрите на терке с мелкими отверстиями. В глубокой миске соедините подготовленную овсянку с овощной массой, добавьте соль и молотый черный перец и тщательно все перемешайте. Смачивая руки в воде, чтобы масса не прилипала к ладоням, сформируйте небольшие аккуратные котлеты. Выложите заготовки на разогретую сковороду с маслом и готовьте на умеренном огне под крышкой. Обжаривайте с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Такие котлеты получаются очень нежными и сытными, несмотря на отсутствие мяса.

Как добавить постным котлетам выразительности?

Добавление измельченных шампиньонов или грибной приправы превратит эти овсяные котлеты в настоящую гастрономическую находку с глубоким лесным ароматом, подсказывает портал Beszamel.

Если вы используете свежие грибы, их стоит мелко нарезать и слегка обжарить с луком перед добавлением в овсяную массу, чтобы испарить лишнюю влагу и сконцентрировать вкус.

Какие рецепты стоит сохранить?