Котлеты из овсянки за 15 минут: рецепт, за этим блюдом охотятся вполне заслуженно
- Котлеты из овсянки можно приготовить за 15 минут.
- Это блюдо идеально подходит для поста, а правильный подбор ингредиентов дарит совершенный вкус.
Пост совсем не причина отказываться от любимых блюд. А если правильно подобрать ингредиенты, то удовольствия будет не меньше!
Эти котлеты настолько просты в приготовлении, что их действительно можно готовить чуть ли не каждый день. А если немного поколдовать со специями, то можно получить тот самый "мясной" привкус, рассказывает портал Pysznosci.
Как приготовить постные овсяные котлеты?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов овсяных хлопьев;
– 200 миллилитров воды;
– 2 луковицы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 картофелины;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Подготовку начните с овсяных хлопьев: залейте их кипятком и оставьте примерно на 20 минут, чтобы они хорошо набухли.
- Тем временем с помощью блендера измельчите лук и зубчики чеснока до состояния кашицы, а сырой картофель натрите на терке с мелкими отверстиями.
- В глубокой миске соедините подготовленную овсянку с овощной массой, добавьте соль и молотый черный перец и тщательно все перемешайте.
- Смачивая руки в воде, чтобы масса не прилипала к ладоням, сформируйте небольшие аккуратные котлеты.
- Выложите заготовки на разогретую сковороду с маслом и готовьте на умеренном огне под крышкой.
- Обжаривайте с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Такие котлеты получаются очень нежными и сытными, несмотря на отсутствие мяса.
Как добавить постным котлетам выразительности?
Добавление измельченных шампиньонов или грибной приправы превратит эти овсяные котлеты в настоящую гастрономическую находку с глубоким лесным ароматом, подсказывает портал Beszamel.
Если вы используете свежие грибы, их стоит мелко нарезать и слегка обжарить с луком перед добавлением в овсяную массу, чтобы испарить лишнюю влагу и сконцентрировать вкус.
