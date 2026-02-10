Котлеты как в школе с хрустящей корочкой: так их готовили в столовой

Есть блюда, которые мы с радостью и любовью проносим сквозь всю жизнь. Школьные котлетки не просто входят в этот список, они находятся среди лидеров.

Если устали придумывать, чем порадовать родных, стоит возвращаться к "старым знакомым". Котлетки из школьной столовой всегда быстро исчезают с тарелок, сообщает Kwestia smaku.

Как приготовить котлеты?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 маленькая булочка;

– молоко или вода для замачивания;

– 500 граммов мясного фарша;

– 1 средняя луковица, натертая на терке;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;

– примерно четверть стакана холодной воды;

– панировочные сухари;

– смалец, топленое масло или масло для жарки.

Приготовление:

Булочку переложите в миску, залейте молоком или водой и оставьте замачиваться примерно на 10 – 15 минут. В большую миску выложите мясной фарш, добавьте натертый лук, яйцо, соль, молотый черный перец и немного панировочных сухарей, после чего тщательно перемешайте. Во время вымешивания постепенно вливайте холодную воду, каждый раз хорошо вымешивая массу, пока фарш не впитает жидкость и не перестанет липнуть к рукам. Не спешите – чем дольше месите, тем нежнее и сочнее будут котлеты. Мясная масса может казаться немного жидкой, но именно это сделает готовые котлеты мягкими, неплотными и без жесткости. Сформируйте продолговатые котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и выложите на хорошо разогретую сковороду с жиром для жарки. Обжаривайте до румяной корочки с обеих сторон, после чего переложите котлеты в кастрюлю или форму для запекания без крышки и поставьте в духовку, разогретую до 150 градусов Цельсия, примерно на 15 минут. Такой способ позволяет не пережаривать котлеты на сковороде и получить идеально нежную, сочную серединку.

Какое мясо выбрать для фарша?

Лучше всего выбрать свиную лопатку – в таком случае котлеты получатся очень вкусными и сочными, пишет Рysznosci. Также можно сочетать свинину с говядиной.

Для детей или людей, которые следят за своим весом, обычно выбирают индейку. В этом случае блюдо не будет таким сочным, как из свинины.

Стоит покупать целое мясо и самостоятельно перемалывать его дома. Это самый безопасный вариант, который гарантирует отсутствие подозрительных дополнительных ингредиентов в фарше. Однако, если нет мясорубки, лучше всего обратиться в проверенный мясной магазин, где мясо перемелют прямо при вас.

Кроме того, выбирая мясо, обращайте внимание на его свежесть. Оно должно иметь плотную консистенцию и приятный аромат. Испорченное мясо часто характеризуется резким, затхлым запахом. Иногда на его поверхности также появляется зеленоватый налет.

