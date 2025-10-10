"Безумно вкусно" – это не преувеличение: готовим картофельный крем-суп с беконом
- Картофельный крем-суп с беконом – именно то, что нужно в прохладные осенние дни.
- Он очень прост в приготовлении, а благодаря сочетанию любимых ингредиентов его любят даже дети.
Крем-супы всегда были настоящими звездами в кулинарии. А некоторые рецепты покоряют даже тех, кто не слишком любит первые блюда!
Крем-суп с беконом станет сюрпризом даже для опытных хозяек. Он легкий и быстрый в приготовлении, а сочетание любимых ингредиентов покоряет даже детей и тех взрослых, которые не считают себя сторонниками первых блюд, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Обратите внимание!
Чтобы вкус супа был еще более колоритным и глубоким, портал Pysznosci рекомендует добавить еще один вид сыра. Это прекрасно дополнит остальные ингредиенты и не создаст вкусовой перегрузки.
Как приготовить картофельный крем-суп с беконом?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 – 300 граммов бекона;
– 1 лук;
– 3 моркови;
– 150 граммов картофеля;
– мягкий плавленый сыр;
– 200 миллилитров сливок;
– соль, перец, копченая паприка по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте бекон или грудинку до румяной корочки, затем отложите в сторону. Не варите и не тушите бекон, в этом блюде он должен быть именно обжаренным.
- В той же сковороде обжарьте измельченный лук до прозрачности.
- Добавьте натертую морковь и обжаривайте вместе несколько минут.
- Затем положите нарезанный картофель, посолите, добавьте специи по вкусу и залейте водой, чтобы она полностью покрыла овощи.
- Тушите под крышкой на слабом огне до мягкости картофеля.
- Превратите готовую смесь в пюре с помощью блендера.
- Добавьте плавленый сыр и сливки, еще раз хорошо взбейте блендером до кремовой консистенции.
- Подавайте горячим, украсив обжаренным беконом и тостами.
Приятного аппетита!
