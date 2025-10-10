Крем-супы всегда были настоящими звездами в кулинарии. А некоторые рецепты покоряют даже тех, кто не слишком любит первые блюда!

Крем-суп с беконом станет сюрпризом даже для опытных хозяек. Он легкий и быстрый в приготовлении, а сочетание любимых ингредиентов покоряет даже детей и тех взрослых, которые не считают себя сторонниками первых блюд, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Читайте также Эта версия дерунов вас поразит в самое сердце: как сделать полесские малимоны

Обратите внимание!



Чтобы вкус супа был еще более колоритным и глубоким, портал Pysznosci рекомендует добавить еще один вид сыра. Это прекрасно дополнит остальные ингредиенты и не создаст вкусовой перегрузки.

Как приготовить картофельный крем-суп с беконом?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 – 300 граммов бекона;

– 1 лук;

– 3 моркови;

– 150 граммов картофеля;

– мягкий плавленый сыр;

– 200 миллилитров сливок;

– соль, перец, копченая паприка по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте бекон или грудинку до румяной корочки, затем отложите в сторону. Не варите и не тушите бекон, в этом блюде он должен быть именно обжаренным. В той же сковороде обжарьте измельченный лук до прозрачности. Добавьте натертую морковь и обжаривайте вместе несколько минут. Затем положите нарезанный картофель, посолите, добавьте специи по вкусу и залейте водой, чтобы она полностью покрыла овощи. Тушите под крышкой на слабом огне до мягкости картофеля. Превратите готовую смесь в пюре с помощью блендера. Добавьте плавленый сыр и сливки, еще раз хорошо взбейте блендером до кремовой консистенции. Подавайте горячим, украсив обжаренным беконом и тостами.

Приятного аппетита!

Какой рецепт популярен этой осенью?