10 жовтня, 10:27
2

"Шалено смачно" – це не перебільшення: готуємо картопляний крем-суп з беконом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Картопляний крем-суп з беконом – саме те, що потрібно у прохолодні осінні дні.
  • Він дуже простий у приготуванні, а завдяки поєднанню улюблених інгредієнтів його люблять навіть діти. 

Крем-супи завжди були справжніми зірками в кулінарії. А деякі рецепти підкорюють навіть тих, хто не надто полюбляє перші страви!

Крем-суп з беконом стане сюрпризом навіть для досвідчених господинь. Він легкий та швидкий у приготуванні, а поєднання улюблених інгредієнтів підкорює навіть дітей та тих дорослих, які не вважають себе прихильниками перших страв, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

Зверніть увагу! 

Щоб смак супу був ще колоритнішим та глибшим, портал Pysznosci рекомендує додати ще один вид сиру. Це чудово доповнить решту інгредієнтів і не створить смакового перевантаження. 

Як приготувати картопляний крем-суп з беконом? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 200 – 300 грамів бекону;
– 1 цибуля;
– 3 моркви;
– 150 грамів картоплі;
– мʼякий плавлений сир;
– 200 мілілітрів вершків;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку. 

Приготування

  1. Обсмажте бекон або грудинку до рум’яної скоринки, потім відкладіть убік. Не варіть і не тушкуйте бекон, у цій страві він має бути саме обсмаженим.
  2. У тій самій сковороді обсмажте подрібнену цибулю до прозорості.
  3. Додайте натерту моркву й обсмажуйте разом кілька хвилин.
  4. Потім покладіть нарізану картоплю, посоліть, додайте спеції до смаку і залийте водою, щоб вона повністю покрила овочі.
  5. Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні до м’якості картоплі.
  6. Перетворіть готову суміш на пюре за допомогою блендера.
  7. Додайте плавлений сир і вершки, ще раз добре збийте блендером до кремової консистенції.
  8. Подавайте гарячим, прикрасивши обсмаженим беконом і тостами.

Смачного!

