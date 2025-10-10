Крем-супи завжди були справжніми зірками в кулінарії. А деякі рецепти підкорюють навіть тих, хто не надто полюбляє перші страви!

Крем-суп з беконом стане сюрпризом навіть для досвідчених господинь. Він легкий та швидкий у приготуванні, а поєднання улюблених інгредієнтів підкорює навіть дітей та тих дорослих, які не вважають себе прихильниками перших страв, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Зверніть увагу!



Щоб смак супу був ще колоритнішим та глибшим, портал Pysznosci рекомендує додати ще один вид сиру. Це чудово доповнить решту інгредієнтів і не створить смакового перевантаження.

Як приготувати картопляний крем-суп з беконом?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 – 300 грамів бекону;

– 1 цибуля;

– 3 моркви;

– 150 грамів картоплі;

– мʼякий плавлений сир;

– 200 мілілітрів вершків;

– сіль, перець, копчена паприка до смаку.

Приготування:

Обсмажте бекон або грудинку до рум’яної скоринки, потім відкладіть убік. Не варіть і не тушкуйте бекон, у цій страві він має бути саме обсмаженим. У тій самій сковороді обсмажте подрібнену цибулю до прозорості. Додайте натерту моркву й обсмажуйте разом кілька хвилин. Потім покладіть нарізану картоплю, посоліть, додайте спеції до смаку і залийте водою, щоб вона повністю покрила овочі. Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні до м’якості картоплі. Перетворіть готову суміш на пюре за допомогою блендера. Додайте плавлений сир і вершки, ще раз добре збийте блендером до кремової консистенції. Подавайте гарячим, прикрасивши обсмаженим беконом і тостами.

Смачного!

