Крем-суп з беконом стане сюрпризом навіть для досвідчених господинь. Він легкий та швидкий у приготуванні, а поєднання улюблених інгредієнтів підкорює навіть дітей та тих дорослих, які не вважають себе прихильниками перших страв, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Читайте також Ця версія дерунів вас вразить в саме серденько: як зробити поліські малімони
Зверніть увагу!
Щоб смак супу був ще колоритнішим та глибшим, портал Pysznosci рекомендує додати ще один вид сиру. Це чудово доповнить решту інгредієнтів і не створить смакового перевантаження.
Як приготувати картопляний крем-суп з беконом?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 – 300 грамів бекону;
– 1 цибуля;
– 3 моркви;
– 150 грамів картоплі;
– мʼякий плавлений сир;
– 200 мілілітрів вершків;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку.
Приготування:
- Обсмажте бекон або грудинку до рум’яної скоринки, потім відкладіть убік. Не варіть і не тушкуйте бекон, у цій страві він має бути саме обсмаженим.
- У тій самій сковороді обсмажте подрібнену цибулю до прозорості.
- Додайте натерту моркву й обсмажуйте разом кілька хвилин.
- Потім покладіть нарізану картоплю, посоліть, додайте спеції до смаку і залийте водою, щоб вона повністю покрила овочі.
- Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні до м’якості картоплі.
- Перетворіть готову суміш на пюре за допомогою блендера.
- Додайте плавлений сир і вершки, ще раз добре збийте блендером до кремової консистенції.
- Подавайте гарячим, прикрасивши обсмаженим беконом і тостами.
Смачного!
Який рецепт популярний цієї осені?
Мариновані білі гриби – це закуска, яка ніколи не втрачає актуальності.
На її приготування треба лічені хвилини, а насолоджуватися нею можна цілий рік.