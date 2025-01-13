Итальянская классика, которая завораживает: готовим ароматный крем-суп с моцареллой

Когда на улице холодно, всегда хочется чего-то вкусного и горяченького. Крем-суп с моцареллой – идеальная опция, которую вы полюбите с первой же ложки.

Это блюдо – идеальная иллюстрация всех лучших качеств итальянской кухни. Легко, быстро и очень вкусно – разве это не подарок для каждой хозяйки? 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом Beszamel.

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Рецепт томатного крем-супа с моцареллой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1 большая белая луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 500 миллилитров овощного бульона;

– 3 веточки свежего тимьяна;

– 1 лавровый лист;

– 1 шарик свежей моцареллы (125 – 150 граммов);

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– оливковое или качественное растительное масло – по вкусу.

Приготовление:

Застелите противень бумагой для выпечки и разогрейте духовку до 200 градусов. Помойте помидоры и разрежьте каждый на восемь частей. Выложите их на противень шкуркой вниз. Лук почистите, нарежьте на "восьмерки" и разложите рядом с помидорами. Чеснок почистите, разрежьте каждый зубчик пополам и выложите на помидоры. Сбрызните овощи оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Поставьте противень в духовку на средний уровень и запекайте 35 – 40 минут при 200 градусах. Обжаренные овощи вместе с выделенным соком переложите в кастрюлю. Влейте овощной бульон, добавьте веточки тимьяна и лавровый лист. Доведите суп до кипения, затем тушите еще 20 минут на слабом огне. Пока суп варится, нарежьте моцареллу небольшими кусочками. После тушения выньте из кастрюли лавровый лист и веточки тимьяна. С помощью ручного блендера взбейте суп до кремообразной консистенции. При необходимости добавьте специи. Суп подавайте горячим, добавляя кусочки моцареллы непосредственно в тарелки. Если желаете, можно нагреть суп вместе с моцареллой, помешивая, пока сыр полностью не растает.

Приятного аппетита!

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