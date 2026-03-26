Идеальные куриные котлетки от победительницы "МастерШеф": такой сочной начинки вы еще не видели
- Победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина делится рецептом сочных куриных котлет с начинкой на своем TikTok.
- Рецепт включает куриный фарш с яйцом и сливками, а начинка состоит из вареных яиц, сливочного сыра и масла, что придает блюду непревзойденного вкуса.
Куриные котлетки идеальное дополнение к любому гарниру. А если они наполнены сочной начинкой, то удовольствие от трапезы возрастает просто в разы!
Котлеты с начинкой можно готовить не только по-киевски. Можно пойти значительно более легким путем и получить точно не худший результат, рассказывает победительница шоу "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем TikTok.
Как приготовить сочные котлеты с начинкой?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 650 граммов куриного фарша;
– 1 яйцо;
– 70 миллилитров сливок;
– 3 столовые ложки панировочных сухарей;
– 1 лук репчатый;
– 1 зубчик чеснока;
– овощная приправа;
начинка:
– 3 – 4 вареных яйца;
– 80 – 90 граммов сливочного сыра;
– 40 граммов сливочного масла;
– небольшой пучок укропа или петрушки;
– щепотка соли.
Делаем котлетки с победительницей "МастерШеф": видео
Приготовление:
- Возьмите куриный фарш, добавьте к нему яйцо, сливки и панировочные сухари для мягкости.
- Репчатый лук натрите на мелкой терке, обязательно отожмите лишнюю жидкость и положите овощную массу вместе с измельченным чесноком к мясу.
- Всыпьте любимые специи, тщательно вымешайте фарш до однородности и поставьте его в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы сухари впитали влагу.
- Пока мясо отдыхает, подготовьте начинку: заранее сваренные яйца мелко покрошите, соедините их со сливочным сыром и размягченным маслом. Добавьте пучок измельченной зелени, щепотку соли и хорошо перемешайте массу до состояния пасты.
- Для каждой котлеты возьмите примерно 80 граммов фарша, внутрь положите полную чайную ложку начинки и аккуратно заверните. Во время лепки смазывайте руки водой с маслом, чтобы фарш не прилипал.
- Выложите заготовки на противень с пергаментом, с помощью ножа придайте им идеальную форму и поставьте ненадолго в морозилку, чтобы они лучше держались на сковороде.
- Положите котлеты на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжаривайте ориентировочно по 4 минуты с каждой стороны до румяности.
- После этого уменьшите огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще в течение 5 – 6 минут. Подавайте эту вкуснятину с воздушным картофельным пюре и хрустящим соленым огурцом.
Как выбрать качественный куриный фарш?
В первую очередь обращайте внимание на его цвет и консистенцию. Качественный свежий продукт должен быть нежно-розовым, без серых или желтоватых пятен, которые свидетельствуют о зависимости мяса, отмечает Onet.
Структура должна быть зернистой, где четко видно перекрученные волокна мышц. Если фарш напоминает однородную пасту или слишком жидкое пюре, это может означать, что к нему добавили много кожи, жира или даже льда для увеличения веса, что сделает ваши котлеты водянистыми.
Свежая курятина имеет едва уловимый, нейтральный аромат, поэтому любой резкий или кисловатый запах – это повод отказаться от покупки. Обратите внимание, чтобы на дне упаковки не было много мутного сока, ведь это признак того, что фарш был предварительно заморожен.