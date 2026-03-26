Идеальные куриные котлетки от победительницы "МастерШеф": такой сочной начинки вы еще не видели

Куриные котлетки идеальное дополнение к любому гарниру. А если они наполнены сочной начинкой, то удовольствие от трапезы возрастает просто в разы!

Котлеты с начинкой можно готовить не только по-киевски. Можно пойти значительно более легким путем и получить точно не худший результат, рассказывает победительница шоу "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем TikTok.

Как приготовить сочные котлеты с начинкой?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 650 граммов куриного фарша;

– 1 яйцо;

– 70 миллилитров сливок;

– 3 столовые ложки панировочных сухарей;

– 1 лук репчатый;

– 1 зубчик чеснока;

– овощная приправа;

начинка:

– 3 – 4 вареных яйца;

– 80 – 90 граммов сливочного сыра;

– 40 граммов сливочного масла;

– небольшой пучок укропа или петрушки;

– щепотка соли.

Делаем котлетки с победительницей "МастерШеф": видео

Приготовление:

Возьмите куриный фарш, добавьте к нему яйцо, сливки и панировочные сухари для мягкости. Репчатый лук натрите на мелкой терке, обязательно отожмите лишнюю жидкость и положите овощную массу вместе с измельченным чесноком к мясу. Всыпьте любимые специи, тщательно вымешайте фарш до однородности и поставьте его в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы сухари впитали влагу. Пока мясо отдыхает, подготовьте начинку: заранее сваренные яйца мелко покрошите, соедините их со сливочным сыром и размягченным маслом. Добавьте пучок измельченной зелени, щепотку соли и хорошо перемешайте массу до состояния пасты. Для каждой котлеты возьмите примерно 80 граммов фарша, внутрь положите полную чайную ложку начинки и аккуратно заверните. Во время лепки смазывайте руки водой с маслом, чтобы фарш не прилипал. Выложите заготовки на противень с пергаментом, с помощью ножа придайте им идеальную форму и поставьте ненадолго в морозилку, чтобы они лучше держались на сковороде. Положите котлеты на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжаривайте ориентировочно по 4 минуты с каждой стороны до румяности. После этого уменьшите огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще в течение 5 – 6 минут. Подавайте эту вкуснятину с воздушным картофельным пюре и хрустящим соленым огурцом.

Как выбрать качественный куриный фарш?

В первую очередь обращайте внимание на его цвет и консистенцию. Качественный свежий продукт должен быть нежно-розовым, без серых или желтоватых пятен, которые свидетельствуют о зависимости мяса, отмечает Onet.

Структура должна быть зернистой, где четко видно перекрученные волокна мышц. Если фарш напоминает однородную пасту или слишком жидкое пюре, это может означать, что к нему добавили много кожи, жира или даже льда для увеличения веса, что сделает ваши котлеты водянистыми.

Свежая курятина имеет едва уловимый, нейтральный аромат, поэтому любой резкий или кисловатый запах – это повод отказаться от покупки. Обратите внимание, чтобы на дне упаковки не было много мутного сока, ведь это признак того, что фарш был предварительно заморожен.

