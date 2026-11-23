Куриные котлеты из филе часто имеют один основной недостаток – из-за минимального содержания жира при жарке они легко пересыхают и становятся слишком плотными.

Чтобы превратить диетическое мясо в настоящий кулинарный шедевр, вовсе не обязательно размачивать в молоке батон или добавлять много масла: достаточно натереть в фарш холодное сливочное масло. Мелкая масляная стружка равномерно распределяется между волокнами курицы, а на горячей сковороде мгновенно тает, наполняя каждую котлету изнутри сливочным ароматом и невесомой сочностью.

Как приготовить сочные куриные котлеты?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– 60 граммов охлажденного или слегка подмороженного сливочного масла 82,5% жирности;

– 1 средняя репчатая луковица;

– 1 куриное яйцо;

– 1 зубчик чеснока (по желанию);

– 1/2 чайной ложки каменной соли (или по вкусу);

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

для панировки и жарки:

– 3 столовые ложки панировочных сухарей или муки;

– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла.

Приготовление:

Охлажденное куриное филе вместе с очищенной луковицей и зубчиком чеснока пропустите через мясорубку со средней решеткой или измельчите в чаше блендера короткими импульсами. Добавьте в миску яйцо, соль и свежемолотый черный перец и хорошо перемешайте основу. Достаньте из холодильника или морозильной камеры твердое сливочное масло, натрите его на крупной терке прямо в фарш и быстро перемешайте ложкой или вилкой, чтобы масляная стружка не успела растаять от тепла рук, после чего уберите миску в холодильник на 15 минут. Влажными руками сформируйте 10 аккуратных котлет, слегка обваляйте каждую в панировочных сухарях или муке и выложите на хорошо разогретую с маслом сковороду. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки, затем убавьте огонь до минимального, накройте крышкой и доведите до готовности в течение еще 5 минут.

Как сохранить все сливочное масло внутри котлеты во время жарки

Чтобы масляная стружка не растаяла еще на этапе лепки и не вытекла на сковороду, работайте только с хорошо охлажденным мясом и подмороженным маслом, а сам фарш не вымешивайте слишком долго руками. Выкладывайте заготовки исключительно на раскаленную сковороду: мгновенное образование румяной корочки надежно "запечатывает" поверхность, поэтому растопленное масло остается внутри и делает котлеты фантастически нежными.